"Шахтар" – "Сельта": найкращі фото матчу

Донецький клуб завершив виступи в Лізі Європи.

"Шахтар" провів матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи. У Харкові підопічні Паулу Фонсеки зустрічалися з "Сельтою" і поступилися з рахунком 0:2.

Команди з перших хвилин пішли в атаку і практично не затримувалися в центрі поля. Варто відзначити воротарів - Пятов і Альварес регулярно рятували свої ворота. "Гірники" зусиллями Коваленко навіть забили гол, але арбітр зафіксував положення поза грою. У іспанців найбільш активним в передній лінії був Аспас, удари якого регулярно турбували П'ятова.

Розв'язка поєдинку настала в його кінцівці. На першій доданій хвилині Гвідетті вирвався на побачення з П'ятовим, а голкіпер "гірників" зніс нападника "Сельти" - арбітр призначив пенальті, який реалізував Аспас і перевів гру в овертайм.

"Сельта" шокувала донеччан і здобула путівку у наступний раунд на 108-й хвилині: подача з кутового завершилася точним ударом головою від Кабраля - 2:0. Ця поразка стала для підопічних Паулу Фонсеки першою за 7 місяців.

Раніше головний тренер "Шахтаря" Паулу Фонсека повідомив, що донеччан посунула не "Сельта", а бригада арбітрів.