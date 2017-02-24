"Шахтар" програв "Сельті" і покинув Лігу Європи

Донеччани виявилися слабкішими за іспанців у напруженому поєдинку.

"Шахтар" пропустив двічі ФК Шахтер

Сьогодні, 23-го лютого, в Харкові відбувся матч, в якому "Шахтар" приймав іспанську "Сельту".

Перший матч відбувся в Віго і завершився мінімальною перемогою "гірників", тому в сьогоднішніх господарів поля була перевага ще до стартового свистка.

Команди з перших хвилин пішли в атаку і практично не затримувалися в центрі поля. Варто відзначити воротарів - П'ятов і Альварес регулярно рятували свої ворота. "Гірники" зусиллями Коваленка навіть забили гол, але арбітр зафіксував положення поза грою. У іспанців найбільш активним в передній лінії був Аспас, удари якого регулярно турбували П'ятова.

Розв'язка поєдинку настала в його кінцівці. На першій доданій хвилині Гвідетті вирвався на побачення з П'ятовим, а голкіпер "гірників" зніс нападника "Сельти" - арбітр призначив пенальті, який реалізував Аспас і перевів гру в овертайми.

"Сельта" шокувала донеччан і здобула путівку у наступний раунд на 108-й хвилині: подача з кутового завершилася точним ударом головою від Кабраля - 2:0. Ця поразка стала для підопічних Паулу Фонсеки першою за 7 місяців.

"Шахтар" - "Сельта" - 0:2 (перший матч 1:0)

Голи: Аспас (пенальті), 90, Кабраль, 108

"Шахтар": П'ятов, Ордець, Ісмаїлі, Срна, Ракицький, Марлос, Малишев (Борячук, 112), Коваленко (Степаненко, 73), Фред, Тайсон (Бернард, 83), Бланко Лещук

"Сельта": Альварес, Фонтас, Ронкалья (Хосабед, 58), Кастро, Кабраль, Сісто (Россі, 85), Васс (Бонгонда, 80), Ернандес, Мальо, Аспас, Гвідетті

Попередження: Аспас, Ронкалья, Бланко-Лещук, Кастро, Ракицький, Фред, Гвідетті, Бонгонда, Срна

Голи "Сельти" та найкращі моменти гри - в онлайн-трансляції від ZN.UA.