"Шахтар" продовжив контракт з Кобіним

Українець залишається в донецькому клубі.

Кобін став гравцем "Шахтаря" в 2009-му році ФК Шахтер

Футбольний клубпродовжив контракт із захисником Василем Кобіним. Угода розрахована до кінця поточного сезону. Про це повідомляє прес-служба "гірників".

Відзначимо, що контракт українського захисника з донецьким клубом закінчився в кінці 2016-го року.

Кобін став гравцем "помаранчево-чорних" в червні 2009-го. За цей час він провів 78 матчів, забив 5 м'ячів і разом з командою став володарем 14 трофеїв.

В нинішнє трансферне вікно донецький клуб залишили Євген Селезньов ("Карабюкспор"), Едуардо (вільний агент), а також завершив кар'єру В'ячеслав Шевчук.

Також донеччани придбали у львівських "Карпат" аргентинського нападника Густаво Бланко-Ліщука і повернули з оренди Пилипа Будківського.

Після 18-ти турів української Прем'єр-ліги донецький "Шахтар" йде на першому місці, випереджаючи "Динамо" на 13 пунктів.