"Шахтар" продовжив контракт з Кобіним

Українець залишається в донецькому клубі.
Відзначимо, що контракт українського захисника з донецьким клубом закінчився в кінці 2016-го року.
Кобін став гравцем "помаранчево-чорних" в червні 2009-го. За цей час він провів 78 матчів, забив 5 м'ячів і разом з командою став володарем 14 трофеїв.
В нинішнє трансферне вікно донецький клуб залишили Євген Селезньов ("Карабюкспор"), Едуардо (вільний агент), а також завершив кар'єру В'ячеслав Шевчук.
Також донеччани придбали у львівських "Карпат" аргентинського нападника Густаво Бланко-Ліщука і повернули з оренди Пилипа Будківського.
Після 18-ти турів української Прем'єр-ліги донецький "Шахтар" йде на першому місці, випереджаючи "Динамо" на 13 пунктів.ФК Шахтер