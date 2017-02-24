"Шахтар" посунула не "Сельта", а бригада арбітрів - Фонсека

Насавник донеччан прокоментував поразку в Харкові.

Фонсека вважає, що арбітри припустилися фатальної для донеччан помилки ФК Шахтер

Вчора, 23-го лютого, в Харкові відбувся матч 1/16 фіналу Ліги Європи, в якому

Весь матч точилася рівна боротьба, а на останніх хвилинах Гвідетті заробив спірний пенальті у ворота "гірників", який реалізував Аспас і перевів гру в овертайм. На 108-й хвилині крапку поставив Кабраль, пробивши П'ятова ударом головою.

"Я вже говорив перед матчем, що нас чекає складна гра. Так і було. В цілому ми зіграли збалансовано. Але я не можу не говорити про те, що результат матчу вирішився на 91-й хвилині. Це і була головна причина такого результату. Пенальті був ганебним, я вже бачив момент. Арбітр хотів дати картку Гвідетті, але потім це трансформувалося в пенальті. Нас посунула не стільки команда "Сельта", скільки команда арбітрів", - сказав Фонсека на прес-конференції після гри.

"У першому таймі додаткового часу була гра рукою у "Сельти", але пенальті нам не дали. Я не та людина, яка шукає відмовки, але я не міг не сказати про це".

"Якщо говорити про поле, то воно було м'яким, не в ідеальному стані, гравці ковзали, але що ми можемо вдіяти. Думаю, ті, хто ним займався, віддавалися по повній в таких умовах, які зараз в Україні. Ми любимо грати у швидкий футбол, тому поле було на руку "Сельті". Але, повторюся, це не відмовка, програли ми зовсім з інших причин".

"Мотивація завжди повинна бути в "Шахтарі". Наша головна мета - чемпіонат України. Я завжди говорив про це, з першого дня в клубі. І я не думаю, що гравці будуть розчаровуватися після таких поєдинків. Особливо таких".

Ключові моменти матчу та відео голів - в онлайн-трансляції від ZN.UA.