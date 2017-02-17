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"Шахтар" посідає 4-е місце серед фаворитів на перемогу в Лізі Європи - букмекери

17 лютого в 15:33

Донецький клуб є одним з головних претендентів на перемогу в турнірі.

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Матч проти "Сельти" пройде 23 лютого
ФК Шахтер
Букмекери вважають, що шанси "Шахтаря" на виграш Ліги Європи збільшилися після перемоги в першому матчі 1/16 фіналу проти "Сельти" з рахунком 1:0.

БК "Марафон" приймає ставки на перемогу гірників у турнірі з коефіцієнтом 9,2. Вище розцінюються шанси тільки трьох команд: "Манчестер Юнайтед" (4,0), "Роми" (7,4) і "Тоттенхема" (9,0).

Нагадаємо, "Шахтар" посів перше місце в групі H Ліги Європи, набравши максимальну кількість очок, двічі обігравши "Гент", "Коньяспор" і "Брагу".

Вчора, 16 лютого, "Шахтар" на виїзді переграв іспанську "Сельту" з рахунком 1:0, а єдиним голом відзначився Густаво Бланко Лещук. Зустріч у відповідь відбудеться 23 лютого в Харкові.

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Раніше головний тренер "Шахтаря" Паулу Фонсека підкреслив, що для "гірників" у протистоянні з "Сельтою" ще нічого не вирішено".

За матеріалами: Tribuna.com
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Теги Шахтар Ліга Європи букмекери футбол
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