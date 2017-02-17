"Шахтар" посідає 4-е місце серед фаворитів на перемогу в Лізі Європи - букмекери

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"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Донецький клуб є одним з головних претендентів на перемогу в турнірі.

Матч проти "Сельти" пройде 23 лютого ФК Шахтер

Букмекери вважають, що шансина виграш Ліги Європи збільшилися після перемоги в першому матчі 1/16 фіналу проти "Сельти" з рахунком 1:0.

БК "Марафон" приймає ставки на перемогу гірників у турнірі з коефіцієнтом 9,2. Вище розцінюються шанси тільки трьох команд: "Манчестер Юнайтед" (4,0), "Роми" (7,4) і "Тоттенхема" (9,0).

Нагадаємо, "Шахтар" посів перше місце в групі H Ліги Європи, набравши максимальну кількість очок, двічі обігравши "Гент", "Коньяспор" і "Брагу".

Вчора, 16 лютого, "Шахтар" на виїзді переграв іспанську "Сельту" з рахунком 1:0, а єдиним голом відзначився Густаво Бланко Лещук. Зустріч у відповідь відбудеться 23 лютого в Харкові.

Раніше головний тренер "Шахтаря" Паулу Фонсека підкреслив, що для "гірників" у протистоянні з "Сельтою" ще нічого не вирішено".