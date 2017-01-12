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"Шахтар" дасть шанс Будківському з російського "Анжі"

12 січня в 11:07

Донеччани візьмуть нападника на збори.

Будковский
Будківський отримає шанс в українському гранді
ФК "Анжи"
Нападник Пилип Будківський покине російський "Анжи", за який виступав на правах оренди, і відправиться на збори з донецьким "Шахтарем". Про це повідомив телеканал "Футбол 1".

"Шахтар", якому належать права на Будківського, візьме нападника на тренувальний збір в Іспанію, куди команда вирушить 14 січня.

Раніше "гірники" розлучилися з нападниками Едуардо і Євгеном Селезньовим, тому у Пилипа Будківського буде можливість заявити про себе в команді Паулу Фонсеки у товариських поєдинках.

У поточному сезоні російської Прем'єр-ліги Будківський провів 17 матчів і забив 3 голи.

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Раніше захисник збірної України Артем Федецький засудив українських футболістів, які грають в Росії.

За матеріалами: Футбол 1
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Теги Шахтар Будківський футбол Анжі
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