"Шахтар" дасть шанс Будківському з російського "Анжі"

Донеччани візьмуть нападника на збори.
"Шахтар", якому належать права на Будківського, візьме нападника на тренувальний збір в Іспанію, куди команда вирушить 14 січня.
Раніше "гірники" розлучилися з нападниками Едуардо і Євгеном Селезньовим, тому у Пилипа Будківського буде можливість заявити про себе в команді Паулу Фонсеки у товариських поєдинках.
У поточному сезоні російської Прем'єр-ліги Будківський провів 17 матчів і забив 3 голи.
Раніше захисник збірної України Артем Федецький засудив українських футболістів, які грають в Росії.Футбол 1