"Шахтар" дасть шанс Будківському з російського "Анжі"

Донеччани візьмуть нападника на збори.

Будківський отримає шанс в українському гранді ФК "Анжи"

Нападникпокине російський "Анжи", за який виступав на правах оренди, і відправиться на збори з донецьким "Шахтарем". Про це повідомив телеканал "Футбол 1".

"Шахтар", якому належать права на Будківського, візьме нападника на тренувальний збір в Іспанію, куди команда вирушить 14 січня.

Раніше "гірники" розлучилися з нападниками Едуардо і Євгеном Селезньовим, тому у Пилипа Будківського буде можливість заявити про себе в команді Паулу Фонсеки у товариських поєдинках.

У поточному сезоні російської Прем'єр-ліги Будківський провів 17 матчів і забив 3 голи.

Раніше захисник збірної України Артем Федецький засудив українських футболістів, які грають в Росії.