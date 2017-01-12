"Шахтар" буде проводити всі єврокубкові матчі в Харкові

Донеччани чекають на своїх матчах велику кількість харківських уболівальників.

"Шахтар" не хоче грати у Львові ФК Шахтер

зацікавлений у проведенні максимальної кількості матчів у Харкові. Про це заявив генеральний директор клубу Сергій Палкін в інтерв'ю телеканалу "Футбол 1".

"Ми подали заявку в УЄФА на Харків. Не можемо зіграти одну в одному місті, а наступну - вже в іншому. По-перше, УЄФА не дозволить. Якщо вони дозволяють на цій стадії грати в Харкові, то ми вже будемо грати в Харкові. Євроігри будуть в Харкові, а по решті ми будемо дивитися", - сказав керівник "гірників".

"На даному етапі ми заточені на Харкові і хочемо по максимуму завантажити це місто нашими іграми. Не знаю, чи вийде це у нас, але ми будемо докладати максимум зусиль. Ми вже зрозуміли це для себе. Упевнений, що в Харкові менше десяти тисяч на наших матчах не буде, а для нашого чемпіонату вже навіть 8 тисяч глядачів - це дуже серйозний показник. В минулому році середній показник відвідуваності на наших матчах у Львові доходив до тисячі".

Нагадаємо, заборона терміном на два роки на проведення міжнародних матчів у Харкові була накладена УЄФА ще у вересні 2014 року, а тепер термін дії даного розпорядження підійшов до кінця. На такий крок керівництво УЄФА пішло з причини близькості Харкова до зони АТО.

Раніше стало відомо, що в Харкові "Шахтар" прийматиме іспанську "Сельту".