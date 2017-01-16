"Севілья" перервала серію "Реала" з 40 матчів без поразок

В чемпіонаті Іспанії відбувся поєдинок місцевих грандів.

"Севілья" здобула вольову перемогу twitter.com

"Севілья" приймала мадридський "Реал" в рамках 18-го туру іспанської Ла Ліги і перервала рекордну серію без поразок команди Зідана.

Підопічні Зінедіна Зідана є лідерами чемпіонату і до цієї зустрічі не програвали вже 40 поєдинків поспіль - 31 перемога іі 9 нічиїх. В останній раз "Реал" поступався 6 квітня минулого року в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів "Вольфсбургу" (0:2), встановивши клубний рекорд.

"Реал" вийшов вперед на 67-й хвилині, коли Кріштіану Роналду реалізував пенальті. Тим не менш, на останніх хвилинах господарі поля здобули вольову перемогу. Спочатку Серхіо Рамос відзначився автоголом, а на 90-й хвилині Йоветіч зважився на дальній удар і поставив переможну крапку - 2:1.

Таким чином, "Реал" залишився лідером турнірної таблиці, але "Севілья" скоротила відставання до одного очка, а на третьому місці розташувалася "Барселона". У мадридців ще є матч в запасі.

Нагадаємо, в рамках туру іспанської першості черговий гол за "Гранаду" забив українець Артем Кравець.