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"Сельта" – "Шахтар": найкращі фото матчу

17 лютого в 09:09

Донецький клуб здобув виїзну перемогу.

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Фото ФК Шахтер

 

"Шахтар" провів перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи. У Віго підопічні Паулу Фонсеки зустрічалися з "Сельтою" і здобули перемогу з рахунком 1:0.

З перших хвилин іспанці пішли в атаку, тоді як донеччани зайняли вичікувальну позицію. У гостей мало що виходило в атаці, проте саме "Шахтар" зумів забити вже на 26-й хвилині. Захисник "Сельти" впав через слизький газон, в результаті чого партнери вивели Марлоса один на один з воротарем. Бразилець забити не зумів, але на добиванні успішно зіграв Бланко Лещук.

Після перерви футболісти "Сельти" набагато рідше діяли першим номером, а "Шахтар" адаптувався на гостьовий арені і спокійно діяв в обороні, так і не дозволивши супернику зрівняти рахунок.

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Раніше головний тренер "Шахтаря" Паулу Фонсека підкреслив, що для "Шахтаря" у протистоянні з "Сельтою" ще нічого не вирішено".

За матеріалами: DT.UA
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Теги Шахтар Сельта футбол Ліга Європи
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