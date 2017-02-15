"Сельта" - "Шахтар": букмекери віддають мінімальну перевагу "гірникам"

Донеччани проведуть перший матч плей-офф на виїзді.

Букмекери віддають перевагу підопічним Паулу Фонсеки ФК Шахтер

Завтра, 16-го лютого, в Іспанії відбудеться перший поєдинок 1/16 фіналу Ліги Європи, в якому "Сельта" прийматиме

Букмекери вважають, що у "Шахтаря" буде мінімальна перевага, незважаючи на статус гостей. Так, коефіцієнт на перемогу "гірників" - 2,60, а на домашній успіх "Сельти" - 2,75. Нічия традиційно вважається найменш імовірною - 3,30. Тим не менш, самим реальним точним результатом аналітики вважають саме нічийний рахунок 1:1.

Зустріч-відповідь команд відбудеться у Харкові 23-го лютого. Це буде перша єврокубкова гра на арені "Металіст" з 2014 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лідер "Шахтаря" Тарас Степаненко пропустить матч з "Сельтою" через хитрість.