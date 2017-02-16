"Сельта" - "Шахтар": анонс, де дивитися матч 16 лютого

Донеччани проведуть перший офіційний матч у 2017-му році.

"Гірники" вийдуть на поле у першому офіційному матчі року ФК Шахтер

Сьогодні, 16-го лютого, в Іспанії відбудеться перший поєдинок 1/16 фіналу Ліги Європи, в якому

"Гірники" вперше вийдуть на поле в офіційному матчі в цьому році, що є головним недоліком українського гранда на фоні суперника, який цієї зими продовжував виступи в чемпіонаті Іспанії і знаходиться в оптимальній фізичній формі.

"Шахтар" виграв усі шість поєдинків групового етапу Ліги Європи, але це було до зимової паузи, а в якій формі команда зараз - велике питання. Крім того, "гірникам" у цій зустрічі не допоможуть важливі гравці стартового складу - Тарас Степаненко та Факундо Феррейра. Якщо останнього напевно замінить новачок Густаво Бланко-Лещук, то в центрі поля знайти повноцінну альтернативу Степаненку зараз буде складно.

Проти іспанських клубів донеччани провели за свою історію 23 поєдинки, з яких виграли 4, звели внічию 6, а 13 разів зазнали поразки. В останніх шести матчах проти іспанців "Шахтарю" перемогти не вдавалося.

"Сельта" - "Шахтар"

Четвер, 16 лютого, Віго, "Балаїдос", 20:00

Пряма трансляція - ТРК "Україна" і "Футбол 1"

Арбітр - Гедимінас Мазейка (Литва)

Орієнтовні склади:

"Сельта": Альварес, Мальо, Кабрал, Ронкалья, Кастро, Радоя, Діас, Васс, Ернандес, Бонгонда, Яго Аспас

"Шахтар": П'ятов, Срна, Кучер, Ракицький, Ісмаїлі, Малишев, Фред, Марлос, Тайсон, Бернард, Бланко-Лещук

Нагадаємо, букмекери в майбутньому поєдинку віддають мінімальну перевагу "Шахтарю".