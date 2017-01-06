Селезньов має намір завершити кар'єру в "Дніпрі"

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Свій останній сезон український нападник хоче провести у дніпровському клубі.

Селезньов займає третє місце серед кращих бомбардирів в історії чемпіонатів України ФК Шахтер

Нападник "Карабюкспора"розповів, що хотів би завершити кар'єру в "Дніпрі".

"У мене в планах ще сезон пограти в чемпіонаті України: хочу стати найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів України і "Дніпра". Для цього мені залишилося забити 12 голів в Україні і 9 м'ячів за "Дніпро". А історія - це річ, яку не купиш. Я не жартую: останній сезон у своїй кар'єрі хочу провести саме у "Дніпрі"", – сказав Селезньов.

Селезньов займає третє місце серед кращих бомбардирів в історії чемпіонатів України - на його рахунку 111 голів у 230 матчах. Також Селезньов провів 52 поєдинки і забив 11 м'ячів у футболці збірної України.

Цієї зими стало відомо, що нападник покинув "Шахтар" і підписав контракт з турецьким "Карабюкспором"

Раніше повідомлялося, що Євген Селезньов може повернутися в "Дніпро", за який успішно виступав у 2009/11 і 2012/15 роках і виходив у фінал Ліги Європи сезону 2014/15.

Відзначимо, що в "Карабюкспор" також перебрався ще один український футболіст Олександр Рибка.