Селезньов дебютував в чемпіонаті Туреччини без голів

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Український нападник не відзначився корисними діями у своєму першому офіційному поєдинку за "Карабюкспор".

Селезньов не зміг забити у першому матчі twitter.com

Колишній нападник збірної України та донецького "Шахтаря"дебютував в якості гравця "Карабюкспора" в чемпіонаті Туреччини.

У поєдинку 17-го туру турецької ліги проти "Акхісар Беледіє" Селезньов вийшов на поле в стартовому складі, але відзначитися голом не зумів, записавши собі в пасив жовту картку. Зустріч завершилася мінімальною перемогою "Карабюкспора" - 1:0.

Варто відзначити, що ще один українець Олександр Рибка в заявку на гру не потрапив - кіпер отримав серйозну травму і не допоможе "Карабюкспору" у найближчі шість тижнів.

Нагадаємо, раніше у складі турецького "Фенербахче" успішно дебютував півзахисник збірної України Олександр Караваєв.