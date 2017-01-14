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Селезньов дебютував в чемпіонаті Туреччини без голів

14 січня в 22:25

Український нападник не відзначився корисними діями у своєму першому офіційному поєдинку за "Карабюкспор".

Селезнев
Селезньов не зміг забити у першому матчі
twitter.com
Колишній нападник збірної України та донецького "Шахтаря" Євген Селезньов дебютував в якості гравця "Карабюкспора" в чемпіонаті Туреччини.

У поєдинку 17-го туру турецької ліги проти "Акхісар Беледіє" Селезньов вийшов на поле в стартовому складі, але відзначитися голом не зумів, записавши собі в пасив жовту картку. Зустріч завершилася мінімальною перемогою "Карабюкспора" - 1:0.

Варто відзначити, що ще один українець Олександр Рибка в заявку на гру не потрапив - кіпер отримав серйозну травму і не допоможе "Карабюкспору" у найближчі шість тижнів.

Читайте також: Селезньов став гравцем "Карабюкспора"

Нагадаємо, раніше у складі турецького "Фенербахче" успішно дебютував півзахисник збірної України Олександр Караваєв.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Селезньов Караваєв футбол Туреччина Карабюкспор
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