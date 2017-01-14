Селезньов дебютував в чемпіонаті Туреччини без голів

Український нападник не відзначився корисними діями у своєму першому офіційному поєдинку за "Карабюкспор".
У поєдинку 17-го туру турецької ліги проти "Акхісар Беледіє" Селезньов вийшов на поле в стартовому складі, але відзначитися голом не зумів, записавши собі в пасив жовту картку. Зустріч завершилася мінімальною перемогою "Карабюкспора" - 1:0.
Варто відзначити, що ще один українець Олександр Рибка в заявку на гру не потрапив - кіпер отримав серйозну травму і не допоможе "Карабюкспору" у найближчі шість тижнів.
Нагадаємо, раніше у складі турецького "Фенербахче" успішно дебютував півзахисник збірної України Олександр Караваєв.DT.UA