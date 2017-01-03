Салідо більше не цікавий бій з Ломаченком

Український боксер буде змушений шукати нового суперника.

Другий бій Ломаченка та Салідо може не відбутися BoxingScene

Чемпіон світу за версією WBO Василь Ломаченко (7-1, 5 КО) більше не є пріоритетним суперником для Орландо Салідо (43-13-4, 30 КО).

Раніше українець повідомив, що його наступний поєдинок відбудеться навесні наступного року проти мексиканця, але тепер даний сценарій може не здійснитися. Салідо має намір вийти на ринг проти Франсіско Варгаса, відмовившись від реваншу з Ломаченком.

"Салідо просто прагне дати вболівальникам ті бої, які вони хочуть бачити. Зараз це бій Салідо-Варгас. Ми багато обговорювали це. ЗМІ, громадськість говорять про цей поєдинок. Так що тепер ми рухаємося в цьому напрямку", - сказав радник мексиканського боксера Шон Гіббонс у коментарі BoxingScene.

Нагадаємо, перша зустріч Василя Ломаченка і Орландо Салідо відбулася в 2014 році і закінчилася для Ломаченка поки єдиною поразкою в його кар'єрі.

В ніч на 27 листопада українець захистив свій титул чемпіона світу в Лас-Вегасі, коли достроково здолав непереможного претендента з Ямайки Ніколаса Уолтерса.

Раніше Василь Ломаченко був визнаний найкращим боксером світу за версією HBO.