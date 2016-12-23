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Російський чемпіон світу Гассієв зацікавлений в поєдинку з Усиком

23 грудня в 10:42

В наступному році може відбутися об'єднавчий поєдинок за участю українця і росіянина.

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Гассієву потрібен пояс Усика
sport.bigmir.net
Чемпіон світу за версією IBF в першій важкій вазі Мурат Гассієв (24-0, 17 КО) зацікавлений у виході на ринг проти українського володаря поясу WBO Олександра Усика (11-0, 10 КО). Про це росіянин заявив "Известиям".

"Я готовий вийти на ринг з будь-яким опонентом. Бій з Усиком мені дуже цікавий - він молодий і сильний боксер, володар титулу чемпіона світу за версією WBO. Чи є політична підоснова в нашому поєдинку? Знаєте, для мене як для професійного спортсмена спорт поза політикою. І я виходжу на ринг битися не з американцем, росіянином чи українцем, а з суперником, який не має національності.

Усик володіє титулом WBO, я був би радий відібрати його у нього в чесному бою. Коли він може відбутися? Чим швидше, тим краще", - сказав Гассієв.

Нагадаємо, в ніч на 18 грудня в американському Інглвуді відбувся вечір боксу, в рамках якого Олександр Усик здобув перемогу над південноафриканцем Табісо Мчуну і успішно захистив свій пояс, дебютувавши на ринзі США. Мурат Гассієв відібрав чемпіонський пояс 3 грудня у співвітчизника Дениса Лебедєва, здобувши перемогу розділеним рішенням суддів.

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Раніше стало відомо, що Олександр Усик свій наступний бій проведе 18 березня 2017 року в Нью-Йорку. Суперник українця поки невідомий.

За матеріалами: Известия
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Теги Усик Гассієв бокс бій титул
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