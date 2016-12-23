Росія відмовилася від етапу Кубка світу та юнацького ЧС з біатлону

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Два турніри через допінг пройдуть в іншій країні.

Росія втратила два міжнародних турніри XSport.ua

Міжнародний союз біатлоністів (IBU) прийняв рішення позбавити Росію права на проведення двох турнірів - етапу Кубка світу в Тюмені, який повинен був відбутися в березні, а також юнацького чемпіонату світу в Острові. Юнаки повинні були виступити в Росії в другій половині лютого.

Варто відзначити, що, згідно з офіційною заявою IBU, Союз біатлоністів Росії за власним бажанням відмовився від проведення змагань. Нові країни-господарі турнірів будуть оголошені пізніше.

Раніше повідомлялося, що IBU наклав тимчасове відсторонення на двох російських біатлоністів, чиї прізвища згадуються в доповіді комісії WADA під керівництвом Річарда Макларена. Ще 29 біатлоністів з доповіді продовжать виступати, за ним IBU буде проводити подальше розслідування.

Нагадаємо, 15 грудня президент IBU Андерс Бессеберг повідомив, що організація отримала список з 31-го російського спортсмена, які підозрюються в застосуванні допінгу в період з 2011 по 2015 роки. Провідні біатлонні федерації закликали Міжнародний союз біатлоністів (IBU) відібрати у Росії право на проведення офіційних змагань. До бойкоту приєдналися Чехія, Норвегія, Канада і США.

Міжнародна федерація бобслею і скелетону (IBSF) раніше ухвалила рішення перенести чемпіонат світу 2017 року з Росії.