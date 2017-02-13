Росія увійшла до числа потенційних суперників України на Кубку Федерації

Українські тенісистки дізналися потенційних суперників у плей-офф.

Українки дізнаються наступних суперниць 14-го лютого btu.org.ua

Сьогодні, 13 лютого, визначилися всі можливі суперники жіночої збірної України з тенісу у плей-офф Світової групи

Україна перед жеребкуванням потрапила в число несіяних, тоді як другий номер посіву дістався Росії. Крім росіянок суперницями підопічних Михайла Філіми можуть стати Франція, Німеччина і Нідерланди.

Жеребкування раунду плей-офф відбудеться завтра, 14 лютого, в 14:00 по Києву. Поєдинки відбудуться 22-23 квітня.

Нагадаємо, путівку в плей-офф Україна здобула за підсумками зустрічі з Австралією, яка відбулася в Харкові і завершилася тріумфом господинь корту з рахунком 3:0.