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Росія увійшла до числа потенційних суперників України на Кубку Федерації

13 лютого в 20:52

Українські тенісистки дізналися потенційних суперників у плей-офф.

Свитолина
Українки дізнаються наступних суперниць 14-го лютого
btu.org.ua
Сьогодні, 13 лютого, визначилися всі можливі суперники жіночої збірної України з тенісу у плей-офф Світової групи Кубка Федерації.

Україна перед жеребкуванням потрапила в число несіяних, тоді як другий номер посіву дістався Росії. Крім росіянок суперницями підопічних Михайла Філіми можуть стати Франція, Німеччина і Нідерланди.

Жеребкування раунду плей-офф відбудеться завтра, 14 лютого, в 14:00 по Києву. Поєдинки відбудуться 22-23 квітня.

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Нагадаємо, путівку в плей-офф Україна здобула за підсумками зустрічі з Австралією, яка відбулася в Харкові і завершилася тріумфом господинь корту з рахунком 3:0.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Кубок Федерації теніс збірна
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