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Росія позбавлена права проведення чемпіонату світу з біатлону - ЗМІ

8 лютого в 19:48

Тюмень не зможе прийняти змагання в 2021-му році.

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Росія позбавлена чергових змагань
sports.ru
Сьогодні, 8 лютого, в австрійському Хохфільцені відбулося позачергове засідання конгресу Міжнародного союзу біатлоністів (IBU), на якому обговорювалися питання боротьби з допінгом в російському біатлоні.

За інформацією Norsk Rikskringkasting, в ході конгресу було прийнято рішення позбавити Тюмень права проведення чемпіонату світу 2021 року. Зараз інформація офіційно не підтверджена.

Нагадаємо, приводом для початку розслідування в відношенні представників збірної Росії з біатлону стала друга частина доповіді Річарда Макларена, в якій повідомлялося, що заборонені препарати вживали російські спортсмени, які виступали на Олімпіаді-2012 в Лондоні, літній Універсіаді-2013, чемпіонаті світу з легкої атлетики 2013 року в Москві і зимових Іграх 2014 року в Сочі. Махінації проводилися під контролем Російського антидопінгового агентства (РУСАДА), ФСБ і Міністерства спорту.

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У Росії вже відібрали етап Кубка світу з біатлону в Тюмені, фінал Кубка світу з лижних гонок та чемпіонат світу з бобслею і скелетону.

Norsk Rikskringkasting
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Теги біатлон Росія IBU допінг
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