Росія позбавлена фінального етапу Кубка світу з ковзанярського спорту

Міжнародний союз ковзанярів (ISU) переніс з Росії етап Кубка світу.
Інформацію підтвердив Союз ковзанярів Росії. "Ми отримали відповідне повідомлення від ISU про рішення перенести етап Кубка світу з Челябінська у зв'язку з рішенням, заснованим на рекомендаціях МОК", – сказав президент Союзу ковзанярів Росії Олексій Кравцов.
Нагадаємо, 15 грудня президент IBU Андерс Бессеберг повідомив, що організація отримала список з 31-го російського спортсмена, які підозрюються в застосуванні допінгу в період з 2011 по 2015 роки.
Раніше Міжнародна федерація бобслею і скелетона (IBSF) прийняла рішення перенести чемпіонат світу 2017 року з Росії.
Також Росія була позбавлена прав на проведення етапу Кубка світу та юнацької ЧС з біатлону.championat.com