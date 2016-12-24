Росія позбавлена фінального етапу Кубка світу з ковзанярського спорту

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Міжнародний союз ковзанярів (ISU) переніс з Росії етап Кубка світу.

Фінал Кубка світу повинен був пройти в Челябінську 10-12 березня ria.ru

Причиною такого рішення стали рекомендації Міжнародного олімпійського комітету, засновані на доповіді комісії WADA під керівництвомпро застосування допінгу в Росії. Фінал Кубка світу повинен був пройти в Челябінську 10-12 березня.

Інформацію підтвердив Союз ковзанярів Росії. "Ми отримали відповідне повідомлення від ISU про рішення перенести етап Кубка світу з Челябінська у зв'язку з рішенням, заснованим на рекомендаціях МОК", – сказав президент Союзу ковзанярів Росії Олексій Кравцов.

Нагадаємо, 15 грудня президент IBU Андерс Бессеберг повідомив, що організація отримала список з 31-го російського спортсмена, які підозрюються в застосуванні допінгу в період з 2011 по 2015 роки.

Раніше Міжнародна федерація бобслею і скелетона (IBSF) прийняла рішення перенести чемпіонат світу 2017 року з Росії.

Також Росія була позбавлена прав на проведення етапу Кубка світу та юнацької ЧС з біатлону.