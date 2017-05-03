Роналду забив 400-й гол за мадридський "Реал"

Португалець відзначився другим поспіль хет-триком у плей-офф Ліги чемпіонів.

Роналду є найкращим бомбардиром Ліги чемпіонів Real Madrid

Вчора, 2 травня, відбувся перший поєдинок 1/2 фіналу Ліги чемпіонів, в якому "Реал" приймав "Атлетіко" і- усі голи на свій рахунок записав Кріштіану Роналду.

Португалець став першим гравцем в історії, якому вдалося оформити два поспіль хет-трики у поєдинках плей-офф турніру. Крім того, 32-річний форвард залишається найкращим бомбардиром в історії плей-офф - 52 голи.

Третій м'яч у ворота "Атлетіко" став для Роналду 400-м в кар'єрі за мадридський "Реал". Всього португалець забив 280 голів за "вершкових" у Примері, 22 - в Копа дель Рей, 89 - в єврокубках і 9 - на інших турнірах. Це найкращий результат в історії клубу - найближчим переслідувачем є Рауль, який відстає вже на 78 голів.

Варто відзначити, що Кріштіану Роналду перейшов в "Реал" з МЮ в 2009 році за 94 мільйони євро - рекордну на той час суму.

Нагадаємо, 3 травня відбудеться перший поєдинок другого півфіналу між "Монако" і "Ювентусом".