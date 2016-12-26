Роналду визнаний найкращим спортсменом Європи за версією журналістів

У щорічному опитуванні футболіст "Реала" випередив представників цілого ряду видів спорту.

Роналду провів переможний рік twitter.com/UEFAEURO

Бомбардир мадридського "Реала" і збірної Португалії Кріштіану Роналду визнаний найкращим спортсменом Європи за підсумками щорічного опитування польського інформаційного видання PAP.

Дане опитування проводилося вже в 59-й раз, а у визначенні десятки найкращих європейських спортсменів брали участь інформаційні агентства з 27-ми країн Європи, в тому числі "Укрінформ".

Роналду набрав 204 пункти і на 24 очки випередив британського тенісиста Енді Маррея, який у цьому році став першою ракеткою світу. У трійку увійшла плавчиха Катінка Хоссу з Угорщини (136 балів), яка завоювала три "золота" і одне "срібло" Олімпіади-2016 в Ріо-де-Жанейро.

У році, що минає, Роналду у складі збірної Португалії став чемпіоном Європи. Крім того, 31-річний бомбардир разом з мадридським "Реалом" виграв Лігу чемпіонів минулого сезону. На рахунку вінгера в минулому сезоні 51 гол і 15 результативних передач в 48 матчах за "Реал", а також 3 голи і 3 результативні передачі на Євро-2016.

Раніше в цьому місяці Кріштіану Роналду став володарем "Золотого м'яча" від французького видання France Football.