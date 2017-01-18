Рігондо готовий провести бій з Ломаченком тільки в напівлегкій вазі

Кубинець готовий вести переговори з українським чемпіоном.

Бій Рігондо - Ломаченко може відбутися тільки за однієї умови BoxingScene

Наставник Гільєрмо Рігондо (17-0, 11 КО) Педро Діас пропонує українцю(7-1, 5 КО) спуститися в напівлегку вагову категорію.

"Люди говорять про бій Ломаченко та Рігондо, але Гільєрмо не напівлегковаговик. Ломаченко може скинути чотири фунти, Гільєрмо може набрати чотири фунти, і вони можуть зустрітися в рамках напівлегкої ваги. Нехай поговорять з допомогою кулаків", - наводить слова Діаса BoxingScene.

Рігондо виступає у ваговій категорії до 55 кг, тоді як Ломаченко перейшов з першого (57 кг) у другій напівлегка вага (до 59 кг), що є головною перепоною для організації поєдинку.

Василь Ломаченко в минулому році провів два поєдинки. У червні українець нокаутував у п'ятому раунді Романа Мартінеса, а в листопаді захистив свій титул чемпіона світу в Лас-Вегасі, коли достроково здолав непереможного претендента з Ямайки Ніколаса Уолтерса.

Наступний бій Ломаченко повинен був проводити в березні нинішнього року проти Орландо Салідо, однак мексиканець відмовився від реваншу з українцем.

Раніше стало відомо, що 8 або 15 квітня Ломаченко проведе бій з чемпіоном WBA Хесрилом Корралесом (21-1, 9 КО).