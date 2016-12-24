Реванш Ломаченко-Салідо відбудеться у березні

Український боксер анонсував майбутнє протистояння.
"Мій наступний бій буде проти Салідо. І хоча це поки що попередня інформація, сподіваюся, що нічого не зміниться. Бій відбудеться у двадцятих числах березня в Лас-Вегасі або Лос-Анджелесі, де живе дуже велика мексиканська діаспора", - повідомив Ломаченко.
Нагадаємо, перша зустріч Василя Ломаченка і Орландо Салідо відбулася в 2014 році і закінчилася для Ломаченко поки єдиною поразкою в його кар'єрі. Українець вже заявив, що готовий заплатити опоненту 200 тисяч доларів, якщо він зможе здобути повторну перемогу.
В ніч на 27 листопада Ломаченко захистив свій титул чемпіона світу в Лас-Вегасі, коли достроково здолав непереможного претендента з Ямайки Ніколаса Уолтерса.
Раніше менеджер українця Егіс Климас повідомив, що Ломаченко в наступному році планує провести 3-4 бою.sport.bigmir.net