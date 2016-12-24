Реванш Ломаченко-Салідо відбудеться у березні

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Український боксер анонсував майбутнє протистояння.

Реванш Ломаченко-Салідо пройде в США lomachenko.com

Чемпіон світу за версією WBO(7-1, 5 КО) розповів про свій наступний бій.

"Мій наступний бій буде проти Салідо. І хоча це поки що попередня інформація, сподіваюся, що нічого не зміниться. Бій відбудеться у двадцятих числах березня в Лас-Вегасі або Лос-Анджелесі, де живе дуже велика мексиканська діаспора", - повідомив Ломаченко.

Нагадаємо, перша зустріч Василя Ломаченка і Орландо Салідо відбулася в 2014 році і закінчилася для Ломаченко поки єдиною поразкою в його кар'єрі. Українець вже заявив, що готовий заплатити опоненту 200 тисяч доларів, якщо він зможе здобути повторну перемогу.

В ніч на 27 листопада Ломаченко захистив свій титул чемпіона світу в Лас-Вегасі, коли достроково здолав непереможного претендента з Ямайки Ніколаса Уолтерса.

Раніше менеджер українця Егіс Климас повідомив, що Ломаченко в наступному році планує провести 3-4 бою.