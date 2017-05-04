Реванш Джошуа і Кличка може пройти в Китаї

Британський боксер хоче проводити поєдинки за максимально доступні гонорари.

Джошуа має намір відкривати китайський ринок facebook.com/KlitschkoOfficial

Чемпіон світу за версіями IBO, IBF і WBA в суперважкій вазі(19-0, 19 КО) готовий провести другий бій з українцем Володимиром Кличком (64-5, 53 КО) за межами Великобританії. Про це заявив промоутер боксера Едді Хірн.

"Важко стати мільярдером, заробляючи 10-15 мільйонів фунтів за бій. Якщо Джошуа буде боксувати у США, а його бої будуть добре продаватися на PPV і в Англії, і в США, то він зможе заробляти 30-50 мільйонів за бій. У Джошуа є в запасі 20 поєдинків.

Для наступного бою Китай більш імовірний, ніж США. У нас вже були певні розмови. Китай - величезний ринок, величезні гроші і великі можливості", - цитує Хірна Sport Arena з посиланням на The Sun.

29 квітня у Лондоні відбувся поєдинок, в якому Джошуа нокаутував українського боксера Володимира Кличка в одинадцятому раунді. Одразу після бою чемпіон заявив, що готовий дати ветерану реванш, однак Володимир поки не робив заяв з цього приводу.

Нагадаємо, раніше Віталій Кличко назвав бій з Джошуа найкращим у кар'єрі брата.