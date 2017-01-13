Топ Новини
<
>

Ребров вважає, що Ярмоленку пора піти з "Динамо"

13 січня в 20:58

Наставник киян хотів би побачити футболіста на іншому рівні.

Ярмоленко
Ярмоленком активно цікавляться європейські клуби
ФК Динамо
Головний тренер київського "Динамо" Сергій Ребров заявив, що хотів би й далі працювати з капітаном команди Андрієм Ярмоленком, але визнав, що лідеру збірної України необхідно спробувати свої сили на іншому рівні.

"Я як тренер ніколи не відмовлюся від такого гравця, як Андрій Ярмоленко, адже він характеризує гру "Динамо" зараз. Що буде далі? Я багато розмовляю з Андрієм, звичайно, зараз його час перейти в хороший європейський клуб. Знову ж таки, я думаю, що він заслужив йти не безкоштовно.

Я їздив в Англію, їздив у Швейцарію, тренери запитували у мене про його характер, я завжди давав тільки позитивні характеристики Ярмоленку, адже я його дуже добре знаю.

Ситуацію по його трансферу вирішувати тільки президенту і самому Ярмоленку, але я від цього гравця не відмовлюся ніколи", - сказав Ребров на зустрічі з уболівальниками.

У поточному сезоні на рахунку Ярмоленка 4 голи і 1 асист в 14 матчах УПЛ. Також він зміг забити 1 м'яч і зробити 4 результативних передачі в матчах Ліги чемпіонів.

Читайте також: Ярмоленко цікавий ряду європейських клубів - ЗМІ

Нагадаємо, Андрій Ярмоленко був визнаний найкращим футболістом України за підсумками 2016 року.

За матеріалами: XSport.ua
Читайте також
Теги Ярмоленко Динамо Ребров футбол
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 27.25
EUR 29.10
Останні новини