Ребров вважає, що Ярмоленку пора піти з "Динамо"

Наставник киян хотів би побачити футболіста на іншому рівні.
"Я як тренер ніколи не відмовлюся від такого гравця, як Андрій Ярмоленко, адже він характеризує гру "Динамо" зараз. Що буде далі? Я багато розмовляю з Андрієм, звичайно, зараз його час перейти в хороший європейський клуб. Знову ж таки, я думаю, що він заслужив йти не безкоштовно.
Я їздив в Англію, їздив у Швейцарію, тренери запитували у мене про його характер, я завжди давав тільки позитивні характеристики Ярмоленку, адже я його дуже добре знаю.
Ситуацію по його трансферу вирішувати тільки президенту і самому Ярмоленку, але я від цього гравця не відмовлюся ніколи", - сказав Ребров на зустрічі з уболівальниками.
У поточному сезоні на рахунку Ярмоленка 4 голи і 1 асист в 14 матчах УПЛ. Також він зміг забити 1 м'яч і зробити 4 результативних передачі в матчах Ліги чемпіонів.
Нагадаємо, Андрій Ярмоленко був визнаний найкращим футболістом України за підсумками 2016 року.XSport.ua