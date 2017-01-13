Ребров вважає, що Ярмоленку пора піти з "Динамо"

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Наставник киян хотів би побачити футболіста на іншому рівні.

Ярмоленком активно цікавляться європейські клуби ФК Динамо

Головний тренер київського "Динамо" Сергій Ребров заявив, що хотів би й далі працювати з капітаном команди, але визнав, що лідеру збірної України необхідно спробувати свої сили на іншому рівні.

"Я як тренер ніколи не відмовлюся від такого гравця, як Андрій Ярмоленко, адже він характеризує гру "Динамо" зараз. Що буде далі? Я багато розмовляю з Андрієм, звичайно, зараз його час перейти в хороший європейський клуб. Знову ж таки, я думаю, що він заслужив йти не безкоштовно.

Я їздив в Англію, їздив у Швейцарію, тренери запитували у мене про його характер, я завжди давав тільки позитивні характеристики Ярмоленку, адже я його дуже добре знаю.

Ситуацію по його трансферу вирішувати тільки президенту і самому Ярмоленку, але я від цього гравця не відмовлюся ніколи", - сказав Ребров на зустрічі з уболівальниками.

У поточному сезоні на рахунку Ярмоленка 4 голи і 1 асист в 14 матчах УПЛ. Також він зміг забити 1 м'яч і зробити 4 результативних передачі в матчах Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, Андрій Ярмоленко був визнаний найкращим футболістом України за підсумками 2016 року.