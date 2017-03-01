Ребров визнаний кращим тренером туру УПЛ

Всеукраїнське об'єднання футбольних тренерів початок визначати кращих тренерів туру в чемпіонаті України.

Ребров у якості головного тренера "Динамо" працює з 2014 року football.ua

За результатами аналізу тренерської діяльності в 19-му туріУкраїни Всеукраїнське об'єднання футбольних тренерів назвало найкращим наставника "Динамо" Сергія Реброва.

Головний тренер "Динамо" отримав від журі по 5 балів за номінальний результат команди, вправність в управлінні підопічними, тренерську майстерність та вихід із складних кадрових обставин. З середнім балом 4,8 Сергій Станіславович був названий кращим тренером 19-го туру.

Нагадаємо, Всеукраїнське об'єднання футбольних тренерів розпочало свою роботу в 2016 році. 7 грудня президентом об'єднання був обраний заслужений тренер України Микола Павлов.

Сергій Ребров в якості головного тренера "Динамо" працює з 2014 року. В його активі - два чемпіонства, два Кубка України і один Суперкубок.

У минулому турі чемпіонату України підопічні Реброва на виїзді переграли луганську "Зорю" з рахунком 2:1.