"Реал" став другим фіналістом Ліги чемпіонів

Команда Зідана на виїзді мінімально поступилася "Атлетіко".

"Реал" - фіналіст Ліги чемпіонів twitter.com/ChampionsLeague

Відбувся матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів, в якомупоступився "Атлетіко" з рахунком – 1:2, але за сумою двох зустрічей зумів пройти у фінал Ліги чемпіонів.

Матч на "Вісенте Кальдерон" розпочався з атак господарів, які вже до 16-ї хвилині зуміли забити два м'ячі Навасу. Коли здавалося, що все в руках "Атлетіко", гості зуміли перевести гру від своїх воріт, а в кінцівці тайму ще й забили гол, який і вирішив результат протистояння.

Після перерви гра заспокоїлася, а активніше вже виглядав "Реал". Надалі моменти забити мали, як гравці "Атлетико", так і гравці "Реала", проте рахунок першого тайму, так і залишився на табло мадридського стадіону.

"Атлетико" – "Реал" – 2:1 (перший матч – 0:3)

Голи: Сауль, 12, Грізманн, 16 (пен) – Іско, 42

"Атлетіко": Облак, Хіменес (Партей, 57), Годін, Савіч, Луїс, Коке (Корреа, 77), Габі, Сауль, Карраско, Грізманн, Торрес (Гамейро, 56)

"Реал": Навас, Данило, Рамос, Варан, Марсело, Кроос, Каземіро (Лукас, 78), Модріч, Іско (Мората, 86), Бензема (Асенсіо, 76), Роналду

Попередження: Савич, Годін, Габі – Данило, Рамос

Нагадаємо, що фінальний матч нинішнього розіграшу Ліги чемпіонів відбудеться 3 червня 2017 року на стадіоні "Міленіум" в Кардіффі, Уельс.

Напередодні першим фіналістом Ліги чемпіонів став туринський "Ювентус", який у півфіналі пройшов французький "Монако".