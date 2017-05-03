"Реал" розгромив "Атлетіко" в півфіналі Ліги чемпіонів

Героєм першого матчу команд став Кріштіану Роналду.

Роналду став героєм матчу Real Madrid

Відбувся перший поєдинок 1/2 фіналу Ліги чемпіонів, в якомуприймав "Атлетіко" і здобув впевнену перемогу з рахунком 3:0 - усі голи на свій рахунок записав португалець Кріштіану Роналду.

"Атлетіко" не вдалося за весь матч створити видимих проблем обороні господарів поля - гості завдали лише один удар в площину воріт і частіше залишалися без м'яча.

Роналду відкрив рахунок ударом головою на 10-й хвилині, а ще двічі вразив ворота Облака після перерви: на 73-й хвилині португалець потужно пробив у дальній кут з лінії штрафної, а на останніх хвилинах прийняв пас з флангу від Васкеса і відправив м'яч у сітку з десяти метрів. Хет-трик дозволив Кріштіану закріпитися у статусі найкращого бомбардира в історії плей-офф Ліги чемпіонів - 52 голи.

Друга зустріч команд відбудеться 10 травня.

"Реал" - "Атлетіко" - 3:0

Голи: Роналду, 10, 73, 86

"Реал": Навас, Карвахаль (Савіч, 46), Рамос, Варан, Марсело, Кроос, Каземіро, Модріч, Іско (Асенсіо, 68), Бензема (Васкес, 77), Роналду

"Атлетіко": Облак, Л. Ернандес, Савіч, Годін, Філіпе Луїс, Сауль (Гайтан, 58), Коке, Габі, Феррейра-Карраско (Корреа, 68), Грізманн, Гамейро (Торрес, 57)

Попередження: Іско - Коке, Сауль, Савіч

Нагадаємо, 3 травня відбудеться перший поєдинок другого півфіналу між "Монако" і "Ювентусом".