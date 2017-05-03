"Реал" розгромив "Атлетіко" в півфіналі Ліги чемпіонів

Героєм першого матчу команд став Кріштіану Роналду.
"Атлетіко" не вдалося за весь матч створити видимих проблем обороні господарів поля - гості завдали лише один удар в площину воріт і частіше залишалися без м'яча.
Роналду відкрив рахунок ударом головою на 10-й хвилині, а ще двічі вразив ворота Облака після перерви: на 73-й хвилині португалець потужно пробив у дальній кут з лінії штрафної, а на останніх хвилинах прийняв пас з флангу від Васкеса і відправив м'яч у сітку з десяти метрів. Хет-трик дозволив Кріштіану закріпитися у статусі найкращого бомбардира в історії плей-офф Ліги чемпіонів - 52 голи.
Друга зустріч команд відбудеться 10 травня.
"Реал" - "Атлетіко" - 3:0
Голи: Роналду, 10, 73, 86
"Реал": Навас, Карвахаль (Савіч, 46), Рамос, Варан, Марсело, Кроос, Каземіро, Модріч, Іско (Асенсіо, 68), Бензема (Васкес, 77), Роналду
"Атлетіко": Облак, Л. Ернандес, Савіч, Годін, Філіпе Луїс, Сауль (Гайтан, 58), Коке, Габі, Феррейра-Карраско (Корреа, 68), Грізманн, Гамейро (Торрес, 57)
Попередження: Іско - Коке, Сауль, Савіч
Нагадаємо, 3 травня відбудеться перший поєдинок другого півфіналу між "Монако" і "Ювентусом".DT.UA