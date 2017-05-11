"Реал" повторив рекорд "Баварії"

Мадридці забили вже в 61-му матчі поспіль.
При цьому мадридська команда забила у 61-му матчі поспіль у всіх турнірах - в останній раз "Реал" не зумів вразити ворота суперника у квітні минулого року в півфіналі Ліги чемпіонів проти "Манчестер Сіті" (0:0). Іспанський гранд повторив рекорд мюнхенської "Баварії" по тривалості результативною серії в топ-5 європейських ліг. Німецький клуб також незмінно забивав у 61-му матчі поспіль в період з березня 2013 року по квітень 2014-го.
Варто відзначити, що для "Реала" це буде вже 15-й фінал Ліги чемпіонів в історії.
Нагадаємо, що фінальний матч нинішнього розіграшу Ліги чемпіонів відбудеться 3 червня 2017 року на стадіоні "Міленіум" в Кардіффі, Уельс.
Раніше першим фіналістом Ліги чемпіонів став туринський "Ювентус", який у півфіналі пройшов французький "Монако".Tribuna.com