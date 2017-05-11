"Реал" повторив рекорд "Баварії"

Мадридці забили вже в 61-му матчі поспіль.

"Реал" не залишає поле без голу в цьому році Real Madrid

Вчора, 10 травня, відбувся поєдинок, в якому мадридський "Реал" поступився "Атлетіко" з рахунком 1:2, але за сумою двох зустрічей зумів пройти у фінал турніру.

При цьому мадридська команда забила у 61-му матчі поспіль у всіх турнірах - в останній раз "Реал" не зумів вразити ворота суперника у квітні минулого року в півфіналі Ліги чемпіонів проти "Манчестер Сіті" (0:0). Іспанський гранд повторив рекорд мюнхенської "Баварії" по тривалості результативною серії в топ-5 європейських ліг. Німецький клуб також незмінно забивав у 61-му матчі поспіль в період з березня 2013 року по квітень 2014-го.

Варто відзначити, що для "Реала" це буде вже 15-й фінал Ліги чемпіонів в історії.

Нагадаємо, що фінальний матч нинішнього розіграшу Ліги чемпіонів відбудеться 3 червня 2017 року на стадіоні "Міленіум" в Кардіффі, Уельс.

Раніше першим фіналістом Ліги чемпіонів став туринський "Ювентус", який у півфіналі пройшов французький "Монако".