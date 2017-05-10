Рада ФІФА затвердила квоти конфедераціям на ЧС-2026

Європа отримала додаткові дві путівки.

Європа на ЧС-2026 отримає 16 путівок Sky Sports

Сталв відомий розподіл квот на, на якому вперше в історії зіграють 48 команд.

Європу на чемпіонаті світу представлятимуть 16 команд (зараз 14), Африку – мінімум 9 (зараз 5), Азію – мінімум 8 (зараз 4,5), Північну і Південну Америку – мінімум по 6 (зараз 3,5 і 4,5), а Океанію – мінімум одна (зараз 0,5).

Ще дві путівки будуть розіграні між п'ятьма командами з CAF, AFC, CONCACAF, CONEMBOL і OFC, а також збірної тієї конфедерації, на території якої відбудеться фінальна частина чемпіонату світу.

При цьому вже відомо, що ні Європа, ні Азія не зможуть прийняти Мундіаль. Міні-турнір пройде у форматі плей-офф і буде зіграний у дві стадії. Імовірно, ці путівки будуть розіграні в листопаді 2025 року.

Рішення про розширення чемпіонату світу до 48-ми команд було прийнято 10 січня на засіданні ФІФА в Цюріху.

Господар чемпіонату світу 2026 року поки не визначений і повинен бути названий в травні 2020 року. Нагадаємо, що США, Канада і Мексика подали спільну заявку на проведення чемпіонату світу-2026.

Раніше прокуратура Франції розпочала розслідування корупції у ФІФА.