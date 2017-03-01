Путін визнав факт застосування допінгу в Росії

При цьому президент Росії заперечує впровадження допінгової системи на державному рівні.
"Ще раз хочу підкреслити: в Росії ніколи не було, немає і, сподіваюся, ніколи не буде жодної державної системи підтримки допінгу. Навпаки, буде лише боротьба з допінгом".
"Найголовніше полягає в тому, що ми повинні прислухатися, незважаючи на промахи в роботі незалежної комісії, прислухатися до того, що вона зробила, до результатів її роботи, повинні прислухатися до вимог WADA, тому що потрібно визнати, що у нас достовірно виявлені випадки застосування допінгу, а це абсолютно неприйнятно", - цитує Путіна "Російська газета".
"Це означає, що існуюча досі російська система контролю за незастосуванням допінгу не спрацювала, і це наша вина. Треба про це сказати прямо. Дуже розраховую, що Слідчий комітет доведе розслідування до кінця".
Нагадаємо, приводом для початку розслідування в відношенні представників збірної Росії з біатлону стала друга частина доповіді Річарда Макларена, в якій повідомлялося, що заборонені препарати вживали російські спортсмени, які виступали на Олімпіаді-2012 в Лондоні, літній Універсіаді-2013, чемпіонаті світу з легкої атлетики 2013 року в Москві і зимових Іграх 2014 року в Сочі. Махінації проводилися під контролем Російського антидопінгового агентства (РУСАДА), ФСБ і Міністерства спорту.
У Росії вже відібрали етап Кубка світу з біатлону в Тюмені, чемпіонат світу з біатлону, фінал Кубка світу з лижних гонок та чемпіонат світу з бобслею і скелетону.
Крім того, 21 липня минулого року Арбітражний суд в Лозанні залишив у силі рішення IAAF про відсторонення російських легкоатлетів від участі в Олімпіаді в Ріо. Рішення CAS було прийнято одноголосно, в результаті чого збірна Росії вирушила до Бразилії не в повному складі.Российская газета