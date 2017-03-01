Путін визнав факт застосування допінгу в Росії

При цьому президент Росії заперечує впровадження допінгової системи на державному рівні.

Путін визнав, що антидопінгова система РФ не працює Сайт президента России

Президент РФ Володимир Путін визнав факт, але при цьому підкреслив, що влада не брала участь у розповсюдженні заборонених препаратів.

"Ще раз хочу підкреслити: в Росії ніколи не було, немає і, сподіваюся, ніколи не буде жодної державної системи підтримки допінгу. Навпаки, буде лише боротьба з допінгом".

"Найголовніше полягає в тому, що ми повинні прислухатися, незважаючи на промахи в роботі незалежної комісії, прислухатися до того, що вона зробила, до результатів її роботи, повинні прислухатися до вимог WADA, тому що потрібно визнати, що у нас достовірно виявлені випадки застосування допінгу, а це абсолютно неприйнятно", - цитує Путіна "Російська газета".

"Це означає, що існуюча досі російська система контролю за незастосуванням допінгу не спрацювала, і це наша вина. Треба про це сказати прямо. Дуже розраховую, що Слідчий комітет доведе розслідування до кінця".

Нагадаємо, приводом для початку розслідування в відношенні представників збірної Росії з біатлону стала друга частина доповіді Річарда Макларена, в якій повідомлялося, що заборонені препарати вживали російські спортсмени, які виступали на Олімпіаді-2012 в Лондоні, літній Універсіаді-2013, чемпіонаті світу з легкої атлетики 2013 року в Москві і зимових Іграх 2014 року в Сочі. Махінації проводилися під контролем Російського антидопінгового агентства (РУСАДА), ФСБ і Міністерства спорту.

У Росії вже відібрали етап Кубка світу з біатлону в Тюмені, чемпіонат світу з біатлону, фінал Кубка світу з лижних гонок та чемпіонат світу з бобслею і скелетону.

Крім того, 21 липня минулого року Арбітражний суд в Лозанні залишив у силі рішення IAAF про відсторонення російських легкоатлетів від участі в Олімпіаді в Ріо. Рішення CAS було прийнято одноголосно, в результаті чого збірна Росії вирушила до Бразилії не в повному складі.