ПСЖ оголосив про трансфер гравця збірної Німеччини Дракслера

Відбувся гучний європейський трансфер.

Дракслер перейшов в топ-клуб PSG

Французькийоголосив про підписання контракту з німецьким півзахисником Юліаном Дракслером. Перехід футболіста "Вольфсбурга" підтвердив офіційний сайт парижан.

Контракт гравця збірної Німеччини з чемпіонами Франції розрахований до літа 2021 року. За інформацією ЗМІ, "Вольфсбург" отримав за свого лідера 42 мільйони євро, а його зарплата в Парижі складе 850 тисяч євро на місяць.

Дракслер виступав за "Вольфсбург" з літа 2015 року, коли перейшов з "Шальке" за 36 мільйонів євро. У поточному сезоні на рахунку 23-річного німця 2 результативні передачі в 13 матчах Бундесліги. Також півзахисник провів 27 матчів і забив 3 голи у складі збірної Німеччини.

Нагадаємо, раніше "Челсі" продав півзахисника Оскара в Китай за 71 мільйон євро.