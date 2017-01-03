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ПСЖ оголосив про трансфер гравця збірної Німеччини Дракслера

3 січня в 16:29

Відбувся гучний європейський трансфер.

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Дракслер перейшов в топ-клуб
PSG
Французький ПСЖ оголосив про підписання контракту з німецьким півзахисником Юліаном Дракслером. Перехід футболіста "Вольфсбурга" підтвердив офіційний сайт парижан.

Контракт гравця збірної Німеччини з чемпіонами Франції розрахований до літа 2021 року. За інформацією ЗМІ, "Вольфсбург" отримав за свого лідера 42 мільйони євро, а його зарплата в Парижі складе 850 тисяч євро на місяць.

Дракслер виступав за "Вольфсбург" з літа 2015 року, коли перейшов з "Шальке" за 36 мільйонів євро. У поточному сезоні на рахунку 23-річного німця 2 результативні передачі в 13 матчах Бундесліги. Також півзахисник провів 27 матчів і забив 3 голи у складі збірної Німеччини.

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Нагадаємо, раніше "Челсі" продав півзахисника Оскара в Китай за 71 мільйон євро.

За матеріалами: PSG
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Теги Дракслер ПСЖ футбол Вольфсбург
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