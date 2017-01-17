Топ Новини
<
>

Прокуратура перевірить фінансову діяльність "Дніпра"

17 січня в 21:57

Дніпровський клуб не може вирішити проблеми з боргами.

13
"Дніпро" перебуває під слідством
ФК Днепр
Прокуратура і слідчий Самарського відділення поліції Дніпра повинні отримати від футбольного клубу "Дніпро" низку документів про фінансові операції до 11 лютого. Апеляції дане рішення не підлягає. Інформація про це з'явилася в єдиному держреєстрі судових рішень.

Згідно з рішенням Самарського суду Дніпра, клуб зобов'язаний передати штатний розклад, фінансову документацію та податкові звіти за 2015-2016 роки.

Причиною майбутньої перевірки стала заява одного з колишніх співробітників клубу про невиплату заробітної плати.

Нагадаємо, Контрольно-дисциплінарний комітет ФІФА позбавив "Дніпро" шести очок у турнірній таблиці української Прем'єр-ліги. Також з причини заборгованості перед іспанськими тренерами "Дніпро" вже був покараний УЄФА - клуб на один сезон був позбавлений можливості грати в єврокубках і поступився своїм місцем в Лізі Європи.

Після 18 турів української Прем'єр-ліги підопічні Дмитра Михайленка йдуть на 10 місці в турнірній таблиці, маючи в своєму активі 12 набраних пунктів.

Читайте також: Назаренко, Піко і ще п'ять футболістів покинули "Дніпро"

Раніше ФІФА пригрозила "Дніпру" переведенням в першу лігу.

За матеріалами: Sport Arena
Читайте також
Теги футбол Дніпро клуб борги
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 27.72
EUR 29.37
Останні новини