Прокуратура перевірить фінансову діяльність "Дніпра"

Дніпровський клуб не може вирішити проблеми з боргами.

"Дніпро" перебуває під слідством ФК Днепр

Прокуратура і слідчий Самарського відділення поліції Дніпра повинні отримати віднизку документів про фінансові операції до 11 лютого. Апеляції дане рішення не підлягає. Інформація про це з'явилася в єдиному держреєстрі судових рішень.

Згідно з рішенням Самарського суду Дніпра, клуб зобов'язаний передати штатний розклад, фінансову документацію та податкові звіти за 2015-2016 роки.

Причиною майбутньої перевірки стала заява одного з колишніх співробітників клубу про невиплату заробітної плати.

Нагадаємо, Контрольно-дисциплінарний комітет ФІФА позбавив "Дніпро" шести очок у турнірній таблиці української Прем'єр-ліги. Також з причини заборгованості перед іспанськими тренерами "Дніпро" вже був покараний УЄФА - клуб на один сезон був позбавлений можливості грати в єврокубках і поступився своїм місцем в Лізі Європи.

Після 18 турів української Прем'єр-ліги підопічні Дмитра Михайленка йдуть на 10 місці в турнірній таблиці, маючи в своєму активі 12 набраних пунктів.

Раніше ФІФА пригрозила "Дніпру" переведенням в першу лігу.