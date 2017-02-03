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Призер Олімпіади в Ріо Беленюк відмовився виступати за Китай

3 лютого в 20:58

Український борець не став міняти громадянство.

Беленюк
Беленюк не готовий міняти громадянство
НОК України
Український борець греко-римського стилю Жан Беленюк заявив, що йому надійшла пропозиція прийняти громадянство Китаю, але він відповів відмовою.

"Зізнаюся, мені запропонували виступати за Китай, але я відмовився. Враховуючи те, що хлопець, з яким я тренувався в Сіані, вважається в Китаї гуру боротьби (побував на Олімпіаді, був призером Азіатських ігор), за два тижні зборів не взяв жодного балу, віддаючи по сто балів за кожне тренування, то шанси отримати там перше місце - немаленькі, в трійку точно б увійшов", - сказав Беленюк в інтерв'ю "КП в Україні".

"В спортивну сферу вони вкладають шалені гроші платять спортсменам з інших країн, щоб ті тренували їх хлопців. Знаю, що за перше місце на змаганнях, до яких зараз готуються китайські спортсмени – Спартакіада народів КНР – виплачують 100 тисяч доларів, а ще дають квартиру і машину".

Дивіться фото: Найкращі моменти виступу Жана Беленюка на Олімпіаді в Ріо

Нагадаємо, на Олімпіаді-2016 Беленюк завоював срібну медаль, поступившись у фіналі представнику Росії Давиду Чакветадзе.

За матеріалами: Комсомольская правда в Украине
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Теги Беленюк Ріо Олімпіада Китай боротьба
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