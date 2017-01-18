Президент УЄФА Чеферін не бачить підстав відбирати у Росії чемпіонат світу-2018

Словенець Александер Чеферін вважає, що Росії вдасться провести турнір на найвищому рівні.

Александер Чеферін не турбується за проведення ЧС-2018 в Росії uefa.com

Президент УЄФАзаявив, що немає жодних вагомих причин, щоб позбавляти Російську Федерацію можливості провести чемпіонат світу з футболу в 2018 році. Його слова передає ТАСС.

"Не бачу жодних раціональних або правових підстав відбирати у Росії чемпіонат світу 2018 року. Я упевнений, що Російський футбольний союз і місцевий оргкомітет створять відмінну роботу і в 2018 році нас чекає чудовий чемпіонат світу. Я абсолютно не турбуюся на цей рахунок", - повідомив Чеферін.

Чемпіонат світу з футболу в Росії повинен пройти з 14 червня по 15 липня 2018 року, а влітку нинішнього року відбудеться Кубок конфедерацій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що 20 національних антидопінгових агентств вимагають відсторонення російських спортсменів від участі в міжнародних змаганнях.

Відзначимо, що в Росії вже відібрали етап Кубка світу з біатлону в Тюмені, фінал Кубка світу з лижних гонок та чемпіонат світу з бобслею і скелетону.