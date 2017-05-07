Прем'єр-ліга: вольова перемога "Сталі" над "Карпатами", нічия "Зірки" і "Дніпра"

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Пройшли чергові матчі туру.

"Зірка" і "Дніпро" зіграли внічию ua-football.com

Сьогодні, 7 травня, матчами "Сталь" – "Карпати" і "Зірка" – "Дніпро" продовжився 28-й тур

Матч в Дніпрі почався з активних дій "Карпат" і вже на 12-й хвилині львів'яни відкрили рахунок - після розіграшу кутового Матвієнко головою скинув м'яч на Нестерова і Андрій розстріляв ворота Бандури.

Після пропущеного голу гравці "Сталі" перехопили ініціативу, і не відпускали її до кінця поєдинку. Вирвати перемогу господарям стадіону "Метеор" вдалося у другому таймі, коли спочатку Дебелко зрівняв рахунок, а на 88-й хвилині Карасюк красивим потужним ударом приніс "Сталі" три очки.

"Сталь" – "Карпати" - 2:1

Голи: Дебелко, 69, Карасюк, 88 - Нестеров, 12

"Сталь": Бандура, Пашаєв, Шабанов, Кравченко, Леандро, Е. Малакян (Васін, 60), Каленчук, Карасюк, Р. Малакян (Деул, 60), Дебелко, Карікарі (Задерака, 77)

"Карпати": Боровик, Зубейко (Мірошниченко, 46), Лобай, Нестеров, Матвієнко, Філімонов, Кльоц, Ксьонз (Гуцуляк, 82), Голодюк (Чачуа, 60), Худоб'як, Гладкий

У Кропивницькому зустріч почалася з гола "Дніпра" - Чеберко протягнув м'яч до воріт "Зірки" і пробив з лінії штрафного точно в нижній кут воріт Паста. Надалі "Зірка" намагалася грати першим номером, а дніпряни непогано огризалися на контратаках.

Якщо в початку першого тайму голом відзначилися гості, то після перерви вже відігралися господарі - Перейра головою переправив м'яч у сітку після навісу Загальського зі стандарту.

В кінцівці поєдинку обидві команди намагалися вирвати перемогу, але не змогли реалізувати свої шанси, завершивши матч внічию.

"Зірка" – "Дніпро" – 1:1

Голи: Перейра, 48 - Чеберко, 7

"Зірка": Паст, Феррейра, Кучеренко, Фатєєв, Полегенько, Загальський, Драченко, Попов (Збунь, 46), Дришлюк (Жуков, 73), Білоног (Сітало, 46), Есеола

"Дніпро": Лунін, Адамюк, Сваток, Лопирьонок, Влад, Вакулко, Нагієв (Когут 76), Кочергін, Чеберко, Луньов, Довбик (Кожушко 71)

Нагадаємо, що обігравши "Зорю" з рахунком 3:2 новим чемпіоном України став донецький "Шахтар".