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Прем'єр-ліга: "Шахтар" здобув вольову перемогу над "Ворсклою"

26 лютого в 19:20

Донецький клуб зломив опір полтавчан.

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"Гірники" забили переможний гол на 90 хвилині
ФК Шахтер
Сьогодні, 26-го лютого, матчем "Шахтаря" і "Ворскли" завершився 19-й тур української Прем'єр-ліги.

Донеччани з перших хвилин гри захопили ініціативу і почали методично навантажувати штрафний майданчик гостей. Небезпечними ударами здалеку відзначилися Фред і Степаненко, кілька нагод змарнував Бланко Лещук.

Тим несподіванішим став пропущений "гірниками" гол від Дмитра Хльобаса, який майстерно перекинув Андрія П'ятова. Після пропущеного м'яча характер зустрічі не змінився, а господарі стадіону "Металіст" продовжували загрожувати воротам Шуста.

І ось вже в середині другого тайму на допомогу "Шахтарю" прийшов рикошет від футболіста "Ворскли", після якого рахунок став рівним. Незважаючи на втому донеччани наполегливо йшли вперед, а Фонсека в пару до Бланко Лещуку випустив Факундо Феррейру, якому й судилося стати героєм матчу.

На 90-й хвилині чергова атака господарів поля завершилася ударом Ліщука, який невпевнено відбив Шуст, а першим на добиванні виявився вийшовший на заміну аргентинець, який і приніс "Шахтарю" важкі три очки.

"Шахтар" – "Ворскла" - 2:1

Голи: Коваленко, 64, Феррейра, 90 - Хльобас, 27

"Шахтар": П'ятов, Срна, Кучер, Ракицький, Ісмаїлі, Степаненко, Фред, Бернард (Тайсон, 46), Марлос (Зубков, 94), Коваленко (Феррейра, 67), Бланко Лещук.

"Ворскла": Шуст, Пердута, Даллку, Чеснаков, Ребенок, Ткачук, Кравченко, Одарюк, Шарпар (Зарічнюк, 82), Мякушко (Кунєв, 63), Хльобас.

Видалення: Зарічнюк, 90+2

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Нагадаємо, що сьогодні, 26 лютого, "Зірка" і "Дніпро" зіграли внічию, а "Чорноморець" обіграв Карпати".

За матеріалами: DT.UA
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Теги Шахтар Ворскла Прем'єр-ліга футбол
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