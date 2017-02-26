Прем'єр-ліга: "Шахтар" здобув вольову перемогу над "Ворсклою"

Донецький клуб зломив опір полтавчан.
Донеччани з перших хвилин гри захопили ініціативу і почали методично навантажувати штрафний майданчик гостей. Небезпечними ударами здалеку відзначилися Фред і Степаненко, кілька нагод змарнував Бланко Лещук.
Тим несподіванішим став пропущений "гірниками" гол від Дмитра Хльобаса, який майстерно перекинув Андрія П'ятова. Після пропущеного м'яча характер зустрічі не змінився, а господарі стадіону "Металіст" продовжували загрожувати воротам Шуста.
І ось вже в середині другого тайму на допомогу "Шахтарю" прийшов рикошет від футболіста "Ворскли", після якого рахунок став рівним. Незважаючи на втому донеччани наполегливо йшли вперед, а Фонсека в пару до Бланко Лещуку випустив Факундо Феррейру, якому й судилося стати героєм матчу.
На 90-й хвилині чергова атака господарів поля завершилася ударом Ліщука, який невпевнено відбив Шуст, а першим на добиванні виявився вийшовший на заміну аргентинець, який і приніс "Шахтарю" важкі три очки.
"Шахтар" – "Ворскла" - 2:1
Голи: Коваленко, 64, Феррейра, 90 - Хльобас, 27
"Шахтар": П'ятов, Срна, Кучер, Ракицький, Ісмаїлі, Степаненко, Фред, Бернард (Тайсон, 46), Марлос (Зубков, 94), Коваленко (Феррейра, 67), Бланко Лещук.
"Ворскла": Шуст, Пердута, Даллку, Чеснаков, Ребенок, Ткачук, Кравченко, Одарюк, Шарпар (Зарічнюк, 82), Мякушко (Кунєв, 63), Хльобас.
Видалення: Зарічнюк, 90+2
Нагадаємо, що сьогодні, 26 лютого, "Зірка" і "Дніпро" зіграли внічию, а "Чорноморець" обіграв Карпати".DT.UA