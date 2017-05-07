Прем'єр-ліга: результати матчів 28-го туру, відео голів, таблиця

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Став відомий новий чемпіон України.

"Шахтар" став десятиразовим чемпіоном України ФК Шахтер

В рамках 28-го турубуло зіграно шість матчів - команди зуміли забити 18 голів.

Головною подією минулого туру стало чемпіонство "Шахтаря". "Гірники" обіграли "Зорю" з рахунком 3:2, тим самим оформивши достроково золоті медалі.

Варто відзначити, що боротьба за "бронзу" набирає обертів. Після поразки луганчан і перемоги "Олімпіка" відстань між командами скоротилася до трьох пунктів, а до кінця чемпіонату залишилося ще чотири тури.

Результати матчів

"Волинь" - "Ворскла" - 0:1

Гол: М'якушко, 24

"Олімпік" – "Чорноморець" – 1:0

Гол: Брикнер, 16

"Шахтар" – "Зоря" – 3:2

Голи: Феррейра, 38, Ісмаїлі, 52, Ордець, 55 - Харатін, 80, Бонавентуре, 88

"Сталь" – "Карпати" - 2:1

Голи: Дебелко, 69, Карасюк, 88 - Нестеров, 12

"Зірка" – "Дніпро" – 1:1

Голи: Перейра, 48 - Чеберко, 7

"Динамо" – "Олександрія" – 6:0

Голи: Ярмоленко, 7 (пен), Бесєдін, 12, Гармаш, 45, 57, Морозюк, 78, Циганков, 80

Турнірна таблиця

Нагадаємо, раніше клуби УПЛ підтримали новий формат чемпіонату на наступний сезон.