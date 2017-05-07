Прем'єр-ліга: результати матчів 28-го туру, відео голів, таблиця

Став відомий новий чемпіон України.
Головною подією минулого туру стало чемпіонство "Шахтаря". "Гірники" обіграли "Зорю" з рахунком 3:2, тим самим оформивши достроково золоті медалі.
Варто відзначити, що боротьба за "бронзу" набирає обертів. Після поразки луганчан і перемоги "Олімпіка" відстань між командами скоротилася до трьох пунктів, а до кінця чемпіонату залишилося ще чотири тури.
Результати матчів
"Волинь" - "Ворскла" - 0:1
Гол: М'якушко, 24
"Олімпік" – "Чорноморець" – 1:0
Гол: Брикнер, 16
"Шахтар" – "Зоря" – 3:2
Голи: Феррейра, 38, Ісмаїлі, 52, Ордець, 55 - Харатін, 80, Бонавентуре, 88
"Сталь" – "Карпати" - 2:1
Голи: Дебелко, 69, Карасюк, 88 - Нестеров, 12
"Зірка" – "Дніпро" – 1:1
Голи: Перейра, 48 - Чеберко, 7
"Динамо" – "Олександрія" – 6:0
Голи: Ярмоленко, 7 (пен), Бесєдін, 12, Гармаш, 45, 57, Морозюк, 78, Циганков, 80
Турнірна таблиця
Нагадаємо, раніше клуби УПЛ підтримали новий формат чемпіонату на наступний сезон.DT.UA