Прем'єр-ліга: результати матчів 19-го туру, відео голів, таблиця

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"Шахтар" і "Динамо" здобули синхронні перемоги.

"Шахтар" продовжує впевнено лідирувати ФК Шахтер

Завершилися матчі 19-го туру. Тур розпочався 25-го лютого, а завершився сьогодні, 26-го лютого.

У шести матчах туру було забито 15 голів. Донецький "Шахтар" здобув важку перемогу над "Ворсклою" та зумів зберегти відрив у 13 очок від "Динамо", а ось київський клуб, обігравши в Запоріжжі "Зорю", збільшив свій гандикап від третього місця до шести пунктів.

Також варто відзначити покер футболіста "Олександрії" Станіслава Куліша, який відзначився чотирма голами у поєдинку проти "Волині".

Результати матчів:

"Зоря" - "Динамо" - 1:2

Голи: Бонавентура, 4 - Гармаш, 14, Бесєдін, 29

"Олімпік" - "Сталь" - 0:0

"Олександрія" - "Волинь" - 6:0

Голи: Грицук, 15 (з пенальті), Козак, 45, Куліш, 27, 70, 89, 90+2

"Зірка" – "Дніпро" – 1:1

Голи: Сітало, 11 – Ротань, 43

"Чорноморець" – "Карпати" – 1:0

Гол: Смирнов, 74

"Шахтар" – "Ворскла" - 2:1

Голи: Коваленко, 64, Феррейра, 90 - Хльобас, 27

Турнірна таблиця

Раніше президент УПЛ Володимир Генінсон повідомив, що українська Прем'єр-ліга може повернутися до формату з 16-ти команд вже в сезоні 2018/19.