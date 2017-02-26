Прем'єр-ліга: результати матчів 19-го туру, відео голів, таблиця

"Шахтар" і "Динамо" здобули синхронні перемоги.
У шести матчах туру було забито 15 голів. Донецький "Шахтар" здобув важку перемогу над "Ворсклою" та зумів зберегти відрив у 13 очок від "Динамо", а ось київський клуб, обігравши в Запоріжжі "Зорю", збільшив свій гандикап від третього місця до шести пунктів.
Також варто відзначити покер футболіста "Олександрії" Станіслава Куліша, який відзначився чотирма голами у поєдинку проти "Волині".
Результати матчів:
"Зоря" - "Динамо" - 1:2
Голи: Бонавентура, 4 - Гармаш, 14, Бесєдін, 29
"Олімпік" - "Сталь" - 0:0
"Олександрія" - "Волинь" - 6:0
Голи: Грицук, 15 (з пенальті), Козак, 45, Куліш, 27, 70, 89, 90+2
"Зірка" – "Дніпро" – 1:1
Голи: Сітало, 11 – Ротань, 43
"Чорноморець" – "Карпати" – 1:0
Гол: Смирнов, 74
"Шахтар" – "Ворскла" - 2:1
Голи: Коваленко, 64, Феррейра, 90 - Хльобас, 27
Турнірна таблиця
Раніше президент УПЛ Володимир Генінсон повідомив, що українська Прем'єр-ліга може повернутися до формату з 16-ти команд вже в сезоні 2018/19.DT.UA