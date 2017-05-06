Прем'єр-ліга: "Олімпік" мінімально переграв "Чорноморець"

Я вже з ZN.ua

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Донеччани продовжують боротьбу за бронзові медалі.

Єдиний гол забив Брикнер ФК Чорноморець

Сьогодні, 6 травня, продовжився 28 тур, в якому "Олімпік" приймав "Чорноморець".

Поєдинок у Києві пройшов з явною перевагою "Олімпіка". Якщо на початку матчу важко було виявити фаворита, то до середини першого тайму все стало очевидно. "Олімпік" зумів забити важливий гол, а після результативного удару ще не раз міг засмутити ворота Каневцева, проте голкіпер одеситів діяв бездоганно.

У другому таймі "Чорноморець" спробував зіграти активніше, проте нічого, крім поперечини після шаленого удару Андрієвського підопічні Бабича створити не змогли.

"Олімпік" – "Чорноморець" – 1:0

Гол: Брикнер, 16

"Олімпік": Махарадзе, Гринь (Олійник, 65), Богданов, Емерсон, Брикнер, Немчанінов, Шестаков, Поступаленко (Хомутов, 81), Моха, Сергійчук (Матяж, 88), Гришко

"Чорноморець": Каневцев, Данченко, Барілко (Третьяков, 46), Татарков (Каплієнко, 65), Хобленко, Андрієвський, Коркішко, Ковалець (Сильвіо, 70), Хочолава, Аблітаров, Азацький

Видалення: Хочолава, 79

Відзначимо, що в стартовому матчі туру луцька "Волинь" поступилася вдома полтавській "Ворсклі" з рахунком – 0:1.

"Волинь" - "Ворскла" - 0:1

Гол: М'якушко, 24

"Волинь": Неділько, Діденко, Ляшенко (Задерецкий, 37), Тетеренко, Чепелюк (Ільницький, 59), Романюк, Никитюк, Шаповал, Логінов, Мемешев (Марушка, 78), Герасимюк

"Ворскла": Шуст, Ребенок, Даллку, Чижов, Кравченко, Одарюк, Чеснаков, Хльобас (Косовський, 90+2), Шарпар (Кунєв, 90), М'якушко (Саків, 68), Скляр

Раніше клуби УПЛ підтримали новий формат чемпіонату на наступний сезон.