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Прем'єр-ліга: "Олександрія" розгромила "Волинь"

25 лютого в 19:42

Завершився перший ігровий день другої частини сезону.

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"Олександрія" без проблем впоралася з "Волинню"
ФК Олександрія
Відбувся черговий матч 19-го туру української Прем'єр-ліги, в якому "Олександрія" приймала "Волинь".

Олександрійці за всіма статтями перевершили суперника і зуміли забити шість м'ячів. Варто відзначити, що "покер" на свій рахунок записав Станіслав Куліш. "Олександрія" не програє в останніх шести поєдинках, тоді як "Волинь" не змогла взяти три очки в 13-му гостьовому матчі поспіль.

"Олександрія" - "Волинь" - 6:0 (3:0)
Голи: Грицук, 15 (з пенальті), Козак, 45, Куліш, 27, 70, 89, 90+2

"Олександрія": Новак, Шендрик (Бондаренко, 78), Басов, Чеботаєв, Цуріков, Огиря, Грицук (Леонов, 63), Банада, Козак, Чорний (Старенький, 69), Куліш

"Волинь": Кичак, Задерецький, Мелінішин (Горопевшек, 74), Логінов, Микитюк (Чепелюк, 40), Мемешев (Ляшенко, 80), Романюк, Тетеренко, Діденко, Дудик, Петров

Видалення: Діденко, 75

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Нагадаємо, раніше "Динамо" обіграло "Зорю" у Запоріжжі.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Волинь футбол Олександрія
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