Прем'єр-ліга: "Динамо" розгромило "Олександрію"

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Київський клуб здобув впевнену перемогу.

"Динамо" забив шість голів "Олександрії" ФК Динамо

Сьогодні, 7 травня, матчем "Динамо" та "Олександрії" завершився 28-й тур

Поєдинок в Києві розпочався з неоднозначного рішення судді, коли Олександр Дердо призначив пенальті у ворота гостей і видалилв Сімініна.

Після забитого голу з пенальті кияни в більшості впевнено довели справу до перемоги, забивши ще п'ять голів.

"Динамо" – "Олександрія" – 6:0

Голи: Ярмоленко, 7 (пен), Бесєдін, 12, Гармаш, 45, 57, Морозюк, 78, Циганков, 80

Вилучення: Сімінін, 6

"Динамо": Рудько, Пантіч, Віда, Кадар, Морозюк, Сидорчук, Шепелєв (Рибалка, 66), Антунеш, Ярмоленко, Бесєдін (Циганков, 75), Гармаш (Гонсалес, 66)

"Олександрія": Леванідов, Сімінін, Басов, Бондаренко, Цуріков, Огіря (Запорожан, 46), Банада, Чеботаєв, Мягков, Полярус (Леонов, 64), Пономар (Куліш, 77)

Нагадаємо, що обігравши "Зорю" з рахунком 3:2 новим чемпіоном України став донецький "Шахтар".