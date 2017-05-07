Прем'єр-ліга: "Динамо" розгромило "Олександрію"

Київський клуб здобув впевнену перемогу.
Поєдинок в Києві розпочався з неоднозначного рішення судді, коли Олександр Дердо призначив пенальті у ворота гостей і видалилв Сімініна.
Після забитого голу з пенальті кияни в більшості впевнено довели справу до перемоги, забивши ще п'ять голів.
"Динамо" – "Олександрія" – 6:0
Голи: Ярмоленко, 7 (пен), Бесєдін, 12, Гармаш, 45, 57, Морозюк, 78, Циганков, 80
Вилучення: Сімінін, 6
"Динамо": Рудько, Пантіч, Віда, Кадар, Морозюк, Сидорчук, Шепелєв (Рибалка, 66), Антунеш, Ярмоленко, Бесєдін (Циганков, 75), Гармаш (Гонсалес, 66)
"Олександрія": Леванідов, Сімінін, Басов, Бондаренко, Цуріков, Огіря (Запорожан, 46), Банада, Чеботаєв, Мягков, Полярус (Леонов, 64), Пономар (Куліш, 77)
Нагадаємо, що обігравши "Зорю" з рахунком 3:2 новим чемпіоном України став донецький "Шахтар".DT.UA