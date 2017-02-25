Прем'єр-ліга: "Динамо" обіграло "Зорю", нічия "Олімпіка" та "Сталі"

Я вже з ZN.ua

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Стартувала друга частина сезону.

Бєсєдін забив переможний м'яч ФК Динамо

Сьогодні, 25-го лютого, 19-й тур чемпіонату України відкрили поєдинки, а також донецького "Олімпіка" та "Сталі" з Кам'янського.

У киян була можливість відірватися від луганчан на шість очок, чим підопічні Сергія Реброва і скористалися.

Всі головні події поєдинку в Запоріжжі відбулися ще в першому таймі. На 4-й хвилині Бонавентура вивів "Зорю" вперед, проте досить швидко гості зуміли зрівняти рахунок - комбінацію точним ударом завершив Гармаш. Вже на 29-й хвилині переможний гол забив Бєсєдін після прострілу з флангу від Морозюка.

До фінального свистка у "Зорі" було мінімум гольових моментів, а кияни контролювали ситуацію. Варто відзначити дебюти у складі гостей захисника Пантіча, а також молодого Шепелева, який провів поєдинок до фінального свистка.

"Зоря" - "Динамо" - 1:2

Голи: Бонавентура, 4 - Гармаш, 14, Бєсєдін, 29

"Зоря": Шевченко, Опанасенко, Чечер, Форстер, Сухоцький, Пауліньо (Ліпартія, 61), Чайковський (Гречишкін, 72), Харатін, Петряк, Любеновіч, Бонавентура (Кулач, 28)

"Динамо": Рудько, Морозюк, Пантіч, Віда, Антунеш, Буяльський (Корзун, 75), Шепелев, Гармаш, Ярмоленко, Гонсалєс (Циганков, 68), Бєсєдін

Попередження: Опанасенко, Любенович - Віда

Видалення: Опанасенко, 86

"Олімпік" - "Сталь" - 0:0

"Олімпік": Махарадзе, Богданов, Цимбалюк, Владіс-Еммерсон, Немчанінов, Матяж (Сергійчук 78), Шестаков (Федорів 73), Моха, Гошкодеря (Брікнер 89), Гришко, Парцванія

"Сталь": Паньків, Красюк, Васін, Пашаєв, Карікарі (Комваліус 80), Шабанов, Стаменкович, Р. Малакян, Е. Малакян (Задерака 67), Каленчук, Леандро

Попередження: Цимбалюк 70 - Васін 63, Шабанов 81

Нагадаємо, ще в одному матчі ігрового дня "Олександрія" прийматиме "Волинь".