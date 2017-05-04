Прем'єр-ліга: анонс, де дивитися матчі 28-го туру

Вже в цьому турі "Шахтар" може стати чемпіоном України.
"Шахтар" зараз випереджає "Динамо" на 14 очок - донеччанам залишилося набрати лише 2 очки, щоб офіційно стати десятикратними чемпіонами України.
Таким чином, перемога над "Зорею" принесе "гірникам" титул вже в цьому турі. При цьому в "Олександрії" та "Чорноморця" з'явиться можливість скоротити відставання від луганчан до двох очок і продовжити боротьбу за "бронзу" чемпіонату.
П'ятниця, 5 травня
19:00. "Волинь" - "Ворскла"
Луцьк, стадіон "Авангард"
Трансляція: УНІАН
Арбітр: Олександр Іванов
Субота, 6 травня
14:00. "Олімпік" - "Чорноморець"
Київ, стадіон "Динамо"
Трансляція: "Футбол 2"
Арбітр: Ярослав Козик
17:00. "Шахтар" - "Зоря"
Харків, ОСК "Металіст"
Трансляція: "Футбол 2"
Арбітр: Юрій Можаровський
Неділю, 7 травня
14:00. "Сталь" - "Карпати"
Дніпро, стадіон "Метеор"
Трансляція: "Футбол 1"
Арбітр: Катерина Монзуль
17:00. "Зірка" - "Дніпро"
Кропивницький, стадіон "Зірка"
Трансляція: "Футбол 1"
Арбітр: Дмитро Кутаков
19:30. "Динамо" - "Олександрія"
Київ, НСК "Олімпійський"
Трансляція: "2+2", ZN.UA
Арбітр: Олександр Дердо
Нагадаємо, раніше клуби УПЛ підтримали новий формат чемпіонату на наступний сезон.DT.UA