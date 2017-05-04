Прем'єр-ліга: анонс, де дивитися матчі 28-го туру

Вже в цьому турі "Шахтар" може стати чемпіоном України.

"Шахтарю" потрібна перемога, щоб завоювати титул ФК Шахтер

Поєдинки 28-го турупройдуть 5, 6 і 7 травня.

"Шахтар" зараз випереджає "Динамо" на 14 очок - донеччанам залишилося набрати лише 2 очки, щоб офіційно стати десятикратними чемпіонами України.

Таким чином, перемога над "Зорею" принесе "гірникам" титул вже в цьому турі. При цьому в "Олександрії" та "Чорноморця" з'явиться можливість скоротити відставання від луганчан до двох очок і продовжити боротьбу за "бронзу" чемпіонату.

П'ятниця, 5 травня

19:00. "Волинь" - "Ворскла"

Луцьк, стадіон "Авангард"

Трансляція: УНІАН

Арбітр: Олександр Іванов

Субота, 6 травня

14:00. "Олімпік" - "Чорноморець"

Київ, стадіон "Динамо"

Трансляція: "Футбол 2"

Арбітр: Ярослав Козик

17:00. "Шахтар" - "Зоря"

Харків, ОСК "Металіст"

Трансляція: "Футбол 2"

Арбітр: Юрій Можаровський

Неділю, 7 травня

14:00. "Сталь" - "Карпати"

Дніпро, стадіон "Метеор"

Трансляція: "Футбол 1"

Арбітр: Катерина Монзуль

17:00. "Зірка" - "Дніпро"

Кропивницький, стадіон "Зірка"

Трансляція: "Футбол 1"

Арбітр: Дмитро Кутаков

19:30. "Динамо" - "Олександрія"

Київ, НСК "Олімпійський"

Трансляція: "2+2", ZN.UA

Арбітр: Олександр Дердо

Нагадаємо, раніше клуби УПЛ підтримали новий формат чемпіонату на наступний сезон.