Прем'єр-ліга: анонс, де дивитися матчі 19-го туру

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В Україні відновлюється футбольний сезон.

"Шахтар" зіграє проти "Ворскли" ФК Шахтер

Матчі 19-го турупройдуть 25-го і 26-го лютого.

Українські вболівальники дочекалися відновлення футбольного сезону. Після трьох місяців очікування чемпіонат України продовжиться поєдинками чергового туру.

Головною подією вихідних стане протистояння другої та третьої команд УПЛ – "Динамо" та "Зорі". Луганчанам дуже важливо здобути перемогу в цій зустрічі, щоб зрівнятися з київським клубом за очками.

Лідер чемпіонату донецький "Шахтар" свій матч проведе у неділю, 26, лютого у Харкові проти полтавської "Ворскли". Підопічні намагатимуться реабілітуватися перед своїми уболівальниками за прикрий виліт з Ліги Європи.

Ще однією важливою подією зими стала новина про те, що телеканал "2+2" скасував показ 13 матчів УПЛ. Їх трансляція буде розкидана на телеканал УНІАН і сайт "ТСН.Проспорт".

Субота, 25 лютого

14:00. "Зоря" – "Динамо"

Запоріжжя, стадіон "Славутич Арена"

Арбітр: Костянтин Труханов

Трансляція: "2+2", ZN.UA

14:00. "Олімпік" – "Сталь"

Львів, стадіон "Арена Львів"

Арбітр: Ярослав Козик

Трансляція: "Футбол 2"

17:00. "Олександрія" – "Волинь"

Олександрія, стадіон "Ніка"

Арбітр: Микола Кривоносов

Трансляція: "Футбол 2"

Неділю, 26 лютого

14:00. "Зірка" – "Дніпро"

Кропивницький, стадіон "Зірка"

Арбітр: Ігор Пасхал

Трансляція: "Футбол 1"

14:00. "Чорноморець" – "Карпати"

Одеса, стадіон "Чорноморець"

Арбітр: Анатолій Абдула

Трансляція: УНІАН

17:00. "Шахтар" – "Ворскла"

Харків, стадіон "Металіст"

Арбітр: Дмитро Кутаков

Трансляція: "Футбол 1"

Раніше президент УПЛ Володимир Генінсон повідомив, що українська Прем'єр-ліга може повернутися до формату з 16-ти команд вже в сезоні 2018/19.