Прем'єр-ліга: анонс, де дивитися матчі 19-го туру

В Україні відновлюється футбольний сезон.
Українські вболівальники дочекалися відновлення футбольного сезону. Після трьох місяців очікування чемпіонат України продовжиться поєдинками чергового туру.
Головною подією вихідних стане протистояння другої та третьої команд УПЛ – "Динамо" та "Зорі". Луганчанам дуже важливо здобути перемогу в цій зустрічі, щоб зрівнятися з київським клубом за очками.
Лідер чемпіонату донецький "Шахтар" свій матч проведе у неділю, 26, лютого у Харкові проти полтавської "Ворскли". Підопічні намагатимуться реабілітуватися перед своїми уболівальниками за прикрий виліт з Ліги Європи.
Ще однією важливою подією зими стала новина про те, що телеканал "2+2" скасував показ 13 матчів УПЛ. Їх трансляція буде розкидана на телеканал УНІАН і сайт "ТСН.Проспорт".
Субота, 25 лютого
14:00. "Зоря" – "Динамо"
Запоріжжя, стадіон "Славутич Арена"
Арбітр: Костянтин Труханов
Трансляція: "2+2", ZN.UA
14:00. "Олімпік" – "Сталь"
Львів, стадіон "Арена Львів"
Арбітр: Ярослав Козик
Трансляція: "Футбол 2"
17:00. "Олександрія" – "Волинь"
Олександрія, стадіон "Ніка"
Арбітр: Микола Кривоносов
Трансляція: "Футбол 2"
Неділю, 26 лютого
14:00. "Зірка" – "Дніпро"
Кропивницький, стадіон "Зірка"
Арбітр: Ігор Пасхал
Трансляція: "Футбол 1"
14:00. "Чорноморець" – "Карпати"
Одеса, стадіон "Чорноморець"
Арбітр: Анатолій Абдула
Трансляція: УНІАН
17:00. "Шахтар" – "Ворскла"
Харків, стадіон "Металіст"
Арбітр: Дмитро Кутаков
Трансляція: "Футбол 1"
Раніше президент УПЛ Володимир Генінсон повідомив, що українська Прем'єр-ліга може повернутися до формату з 16-ти команд вже в сезоні 2018/19.DT.UA