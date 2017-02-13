Представлений м'яч фіналу Ліги чемпіонів-2016/17

У вирішальному поєдинку турніру буде використаний м'яч з класичними зірками.

Фінал Ліги чемпіонів пройде в Уельсі uefa.com

УЄФА представив офіційний м'яч, яким гратимуть учасники фінального поєдинку

Вирішальний поєдинок пройде в Кардіффі (Уельс), тому м'яч прикрашений традиційними зірками, в яких зображено символ країни - дракон.

"Дизайн навіяний національною емблемою Уельсу - драконом. Символ могутності і сили в кельтської міфології уособлює пристрасті, які будуть вирувати у вирішальних стадіях головного єврокубка", - говориться у заяві на офіційному сайті УЄФА.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів відбудеться в Кардіффі 3-го червня.

У грудні був представлений проект офіційного м'яча УПЛ.