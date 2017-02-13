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Представлений м'яч фіналу Ліги чемпіонів-2016/17

13 лютого в 18:41

У вирішальному поєдинку турніру буде використаний м'яч з класичними зірками.

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Фінал Ліги чемпіонів пройде в Уельсі
uefa.com
УЄФА представив офіційний м'яч, яким гратимуть учасники фінального поєдинку Ліги чемпіонів.

Вирішальний поєдинок пройде в Кардіффі (Уельс), тому м'яч прикрашений традиційними зірками, в яких зображено символ країни - дракон.

"Дизайн навіяний національною емблемою Уельсу - драконом. Символ могутності і сили в кельтської міфології уособлює пристрасті, які будуть вирувати у вирішальних стадіях головного єврокубка", - говориться у заяві на офіційному сайті УЄФА.

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uefa.com

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів відбудеться в Кардіффі 3-го червня.

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У грудні був представлений проект офіційного м'яча УПЛ.

За матеріалами: uefa.com
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Теги Ліга чемпіонів футбол Кардіфф м'яч
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