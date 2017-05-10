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Представлені найкращі моменти фіналу баскетбольної Суперліги

10 травня в 15:04

В рейтингу виділено десять ігрових епізодів.

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"Будівельник" - чемпіон Суперліги
ФБУ
Федерація баскетболу України представила топ-10 найкращих моментів фінальної серії баскетбольної Суперліги.

Відзначимо, що в список потрапило аж 3 данка гравця "Будівельника" Ді Джея Стефенса.

Нагадаємо, що чемпіоном баскетбольної Суперліги став київський "Будівельник", який виграв фінальну серію у "Хіміка" з рахунком – 3:1.

Київський клуб оформив десяте чемпіонство баскетбольної Суперліги. Востаннє киянам це вдавалося в 2014 році.

Варто відзначити, що по ходу фінальної серії "Хімік" вів з рахунком 1:0, але три поспіль перемоги "Будівельника" перевернули результат протистояння.

Бронзовим призером чемпіонату України став "Дніпро", який обіграв у серії "Черкаські Мавпи" з рахунком - 3:2.

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Раніше повідомлялося, що ФБУ має намір скоротити кількість учасників Суперліги до восьми команд.

За матеріалами: DT.UA
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Теги баскетбол Суперліга Будівельник Дніпро Хімік
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