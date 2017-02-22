Повернення до формату УПЛ з 16 клубів можливо в сезоні 2018/19 - Генінсон

Найближчим часом розширення елітного дивізіону чемпіонату України чекати не варто.
"Формат з 16-ти команд? Сподіваюся, що ми на третій сезон експерименту повернемося до такої схеми. Зараз закінчується перший сезон, наступний - другий, а третій - повернення до 16-ти команд.
Якщо клуби Першої ліги продовжать оздоровлення та зростання, які є зараз, то наш експеримент з ФФУ пройде успішно", - цитує Генінсона Sport Arena.
Варто відзначити, що в сезонах-2014/15 і 2015/16 кількість команд зменшилася до 14-ти, а в поточному розіграші чемпіонату беруть участь лише 12 клубів.
Нагадаємо, в жовтні минулого року в УПЛ було встановлено антирекорд відвідуваності.Sport Arena