Повернення до формату УПЛ з 16 клубів можливо в сезоні 2018/19 - Генінсон

Найближчим часом розширення елітного дивізіону чемпіонату України чекати не варто.

Генінсон бачить зростання команд Першої ліги footboom.com

Українська Прем'єр-ліга може повернутися до формату з 16-ти команд вже в сезоні 2018/19. Про це заявив президент УПЛ

"Формат з 16-ти команд? Сподіваюся, що ми на третій сезон експерименту повернемося до такої схеми. Зараз закінчується перший сезон, наступний - другий, а третій - повернення до 16-ти команд.

Якщо клуби Першої ліги продовжать оздоровлення та зростання, які є зараз, то наш експеримент з ФФУ пройде успішно", - цитує Генінсона Sport Arena.

Варто відзначити, що в сезонах-2014/15 і 2015/16 кількість команд зменшилася до 14-ти, а в поточному розіграші чемпіонату беруть участь лише 12 клубів.

Нагадаємо, в жовтні минулого року в УПЛ було встановлено антирекорд відвідуваності.