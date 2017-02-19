Померла легендарна українська легкоатлетка Надія Олізаренко

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Екс-рекордсменці світу було всього 63.

Причиною смерті стали наслідки аміотрофічного склерозу XSport.ua

17 лютого в Одесі пішла з життя одна зукраїнського спорту, олімпійська чемпіонка і екс-рекордсменка світу в бігу на 800 м – Надія Олізаренко.

Причиною смерті стали наслідки аміотрофічного склерозу, який діагностували у Надії Федорівни в грудні 2015 року.

Надія Олізаренко народилася в Брянську в 1953 році, в 1977 році потрапила в збірну СРСР. У наступному, 1978 році переїхала в Одесу і виступала за команду України у складі збірної Союзу.

Напередодні олімпійських Ігор у Москві 1980 Надія Олізаренко встановила світовий рекорд на 800 м – 1:54.85, а у фіналі Олімпіади поліпшила його майже на півтори секунди – 1:53.43, ставши чемпіонкою.

Крім "золота" на 800 м, в Москві Олізаренко також виграла "бронзу" у фіналі на 1500 м. У 1992 році закінчила кар'єру і працювала тренером у одеському СКА.

Раніше в день свого 80-річчя після тривалої хвороби помер знаменитий харківський волейболіст Юрій Поярков.