Померла легендарна українська легкоатлетка Надія Олізаренко

Екс-рекордсменці світу було всього 63.
Причиною смерті стали наслідки аміотрофічного склерозу, який діагностували у Надії Федорівни в грудні 2015 року.
Надія Олізаренко народилася в Брянську в 1953 році, в 1977 році потрапила в збірну СРСР. У наступному, 1978 році переїхала в Одесу і виступала за команду України у складі збірної Союзу.
Напередодні олімпійських Ігор у Москві 1980 Надія Олізаренко встановила світовий рекорд на 800 м – 1:54.85, а у фіналі Олімпіади поліпшила його майже на півтори секунди – 1:53.43, ставши чемпіонкою.
Крім "золота" на 800 м, в Москві Олізаренко також виграла "бронзу" у фіналі на 1500 м. У 1992 році закінчила кар'єру і працювала тренером у одеському СКА.
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