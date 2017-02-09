Помер легендарний воротар "Динамо" Віктор Чанов

Голкіпер помер на 58-му році життя.

Помер легенда київського "Динамо"

В середу ввечері пішов з життя знаменитий воротар київського "Динамо" 1980-х років Віктор Чанов, повідомили його друзі і родичі.

Воротар помер на 58-му році життя. Як повідомляла газета "Спорт-Експрес", 20 січня на Віктора Чанова напали в околицях Києва. Невідомі зупинили його автомобіль і завдали численні ушкодження, що спричинило черепно-мозкову травму. На наступний день Чанову зробили складну операцію.

Пік слави Чанова припав на виступи в київському "Динамо" (1982-1990). Він тричі ставав чемпіоном СРСР і один раз вигравав Кубок країни. Чанов також був 5-кратним володарем Кубка СРСР 1980, 1982, 1985, 1987, 1990 років та віце-чемпіоном Європи-1988 у складі збірної СРСР. Володар призу "Воротар року" 1986 року.

Чанів також виступав у донецькому "Шахтарі" (1978-1981), ізраїльському "Маккабі" з Хайфи (1990-1993) і "Бней Ієгуда" (1993-1994). Закінчив футбольну кар'єру він в ЦСКА-"Борисфен"(1994-1995).